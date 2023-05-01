亡命巴士時速爆百　10分鐘狂飆27個站學生嚇破膽　原因令全網傻眼

這輛絕對是亡命巴士！台灣日前出現恐怖巴士極速行車事件，台中1輛主要客群是學生的巴士，在清晨時分以時速破百公里狂飆，令原來27個站、至少40分鐘的車程在10分鐘內完成，車上10多名學生嚇破膽，事後向議員投訴。當地交通部門調查後確認司機超速，而除了司機惹禍上身，恐會連累公司取得的補貼及路線是否可繼續營運，警方亦會調查是否危害公共安全。網民揶揄司機是否以為自己在拍電影，惟巴士公司其後給出解釋，指司機想開快點到站後休息，其「超速」原因令網民傻眼，直斥極離譜，妄顧乘客及道路安全，甚至提出不能再讓他駕車



台中發生巴士瘋狂飆車事件，巴士10分鐘衝過27個站。（台視新聞截圖）

台媒報道，台中市議員吳呈賢接獲學生投訴，稱日前坐台中市鹿港客運525路線巴士時，司機突然加速狂飆。事發於26日清晨，司機以破百時速駛過27個站，令40分鐘車程縮短到10分鐘完成，車上10多名學生大為受驚。

吳呈賢指，該路線多個站點是學校，故主要客群是學生哥，一般市區巴士限速約時速40公里，當天早上6時45公由神岡區社區中心出發，經過27個站去到西屯經貿路，理論上至少要40分鐘，但巴士只開10分鐘就到達，質疑過程中是否不用等紅綠燈和埋站上落客。另外，該路線有多次脫班紀錄，這次在市區超速狂飆，屬危駕罔顧人命，要求當局徹查。

有台中巴士司機匿名接受當地電視台訪問，指平日巴士車速應在時速55到60公里之間，對事件「感覺很訝異啊」。中鹿客運方面解釋，司機說「想開快一點到站（休息）這樣子，當然我們是記大過處分，再來就是我們有先停派他」。

台中市交通局指，調查後該巴士的發車時間應為6時30分，在50分左右到達經貿路接近中央公園路段，車長有超速情況。駕駛員重大違規亦會嚴懲業者，除超速罰款至少5,000台幣（約1,300港元）外，還會將違規事件納入年度公車評鑑，以考慮未來的補貼及可否繼續營運路線。

台媒指出，4月初該巴士公司已發生過司機沒拉掣煞車被夾死事件，恐怕會被減近千萬元的虧損補貼。

有巴士司機匿名指，巴士正常時速應在55至60公里。（台視新聞截圖）

台中警方亦表示，如巴士有行經設置超速照相設備（影快相）路段，確認超速會依例罰款1,200元（約300港元）以上、2,400元（約600港元）以下台幣罰款，將進一步調查有否涉及公共危險。

事件令網民嘩然，「司機拍電影？」、「公車底盤有炸彈吧，司機救了大家都不懂」、「拓海上身」、「公車是不是想變捷運？」。惟不少當地人指台中的巴士普遍開得快，「老台中人的日常吧，少見多怪」、「台中公車司機真的全台最狂」，又有人好奇巴士可以開這樣快，「原來公車真的開得到100喔」。

亦有網民直斥司機竟為爭取時間休息而妄顧乘客及道路安全，完全不負責任，「該永久終止其駕照」、「這種司機是公路炸彈，再駕車下去，不是他死，就是累別人亡」。

（綜合）