巴士站排隊遭大媽打尖　港女出聲反被乘客圍攻感無奈：奉旨咁做？

學習做個有禮儀的人，首先由排隊不插隊開始。日前就有網民大呻在巴士站等車被打尖的不快經歷，表示當時與爸爸在站頭排第一，但當巴士埋站上客時，有位大媽竟率先「搶閘」插隊，欲變成首位上車。當樓主開聲阻止，卻被附近也在等排隊上車的乘客反罵，令樓主大感無奈又憤怒，質疑是否應該對方「奉旨打尖」。



樓主大呻日前與80多歲父親在青衣長青站等候巴士243M，卻被一大媽試圖打尖，自己出聲時反被其他乘客罵不對。（Google Map截圖）

該女網民於facebook群組「青衣街坊吹水會」發文大呻，指近日與80多歲父親在青衣長青站等候巴士243M，因剛錯失了上一班車，於是在站頭首位排隊等候。但就在下一班車來到時，突然有位年約60歲的大媽竟站在樓主父親前面欲插隊上車，樓主即時以身擋住大媽，更直指對方「打尖」，「打我尖都算，打老人家尖真係離譜」。

樓主續稱，在附近排隊的「阿叔阿嬸」見狀，竟反過來指責她有錯，「佢哋仲話咁大架車，唔使爭嘅」。樓主當時便向大媽怒斥：「我話你知就好啦，咁你又打尖。」但當時大媽未有認錯，令樓主大感無奈。

樓主續稱，在附近排隊的乘客們見狀，反而指責自己有錯，(資料圖片）

事件引來不少網民討論，他們也紛紛留言力撐樓主，「啲人成日倚老賣老，大條道理」、「搭車排隊好正常，落地府就俾佢打尖啦」、「當面話佢：弱智唔洗排隊呀」、「尊重是要的，但尊重只需要留給應該受到尊重既人」、「大聲同佢講：如你唔排隊，我立刻報警」、「唔少老人家守規矩排隊！但有唔少老人家真係扮晒嘢，巴士又係咁，地鐵又係咁」。

（Facebook群組「青衣街坊吹水會」）