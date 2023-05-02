的士司機臨收工接單被拒　下秒接「筍單」獲貼士：多得佢請食檸檬

塞翁失馬，焉知非福！最近1名市區的士司機在facebook發文，表示某天清晨時到西貢買外賣，本打算於下班前多接一單「收工旗」，但乘客表明需要新界的士，即使他在電話中稱願意按綠的價目收費，仍被對方拒絕。不過，樓主剛剛掛斷電話，便看到另一名需要由西貢福民路前往紅磡海灣軒的客人，車程期間雙方非常投緣，甚至在車上一起唱歌，最終172.8元的車資，乘客更直接付300元，餘額當作小費。



1名市區的士司機日前於西貢打算於下班前多接一單「收工旗」，但女乘客卻表明只要新界的士，即使他願意按綠的價目收費，仍被對方拒絕；不料「被吃檸檬」的下秒，他卻成功接載1名非常友善與大方的乘客。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該名的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，表示日前的清晨2時許，他接載乘客輾轉到了西貢，便到快餐店買外賣並返回車上。當時樓主手上的漢堡還未吃完，便在召車平台看到1名女子召綠的，由西貢市中心前往錦田，他見目的地方便下班，便接下該訂單，惟致電客人時對方表明只選擇綠的，即使他提出會按照綠的價目收費，仍遭對方拒絕。

樓主直言慶幸被上一名女乘客「請食檸檬」，才得以讓他接載到另一位好客人，他後來更獲逾百元的貼士。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

新界生意做不成，樓主卻「因禍得福」，他剛掛斷電話，便看到平台上有另一名客人，召的士由西貢福民路前往紅磡海灣軒，對方更非常友善，不但着他先慢慢「醫肚」，最後共172.8元的車資，乘客更大方拿出300元紙鈔，表示毋需找續。

樓主在帖文分享車Cam片段，可見他與該名男乘客在路程中有說有笑，對方甚至主動要求他播歌。樓主亦在文中稱，「我哋仲一齊唱歌，揸咁多年都係第一個令我咁free嘅客，成日都有就好」。

樓主續指，慶幸起初被女客人拒絕，失了回新界區的生意，才能讓他接載到友善兼大方的男乘客，「多得個女人請食檸檬，先載到個好客」。帖文一出，部分行家司機則表示自己亦曾接載該名男乘客，留言稱「呢支旗我車過兩次，中年有酒意印巴血統，要聽林子祥，最多嗰次給600！」、「上次直程幫我買埋老麥，黐線，哈哈」。