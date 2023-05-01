好人好事｜三岔路遇壞車　5男人齊出手幫推車　網民讚：香港精神

「男人嘅浪漫！」網上流傳好人好事「車cam（行車記錄器）」影片，顯示在一處三岔路口，有2名男子奮力推着打了壞車燈的私家車到彎位處，有數名男子駛經見狀，即時下車幫忙推車，最終成功將壞車移走，熱血又暖心的過程被「車cam」全程記錄。片主又指，「雖然唔知點解佢會壞係呢個位，總之一枝穿雲箭，千軍萬馬來相見」，獲其他網民大讚是「香港人精神」、「人性光輝」、「港人港好事」。



1輛黑色私家車在三岔路口處壊車，男司機及男乘客下車欲將壞車推向彎位處，有途人見狀即上前幫忙。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

相關片段被上載至Facebook「車cam L（香港群組）」，顯示事發日期為上周六（29日）下午2點半左右，地點應為打鼓嶺禾徑山路，並備註「男人嘅浪漫」。影片可見，1輛黑色私家車在三岔路口處壊車，男司機及男乘客下車欲將壞車推向彎位處，以免堵塞交通，彼時對面行車線不時有貨櫃車駛過。片主見狀即停下車輛，下車跑去幫忙。

這時左側岔路有貨櫃車駛出，再多1名穿風衣的中年男子從「車CAM」後方跑去幫忙。而從岔路駛出的貨櫃車亦停下，赤膊司機下車上陣幫忙。5名男子成功將車推到安全位置，隨後各自散去返回自己車輛。而私家車司機就舉手示意致謝。

該段長1分29秒的影片記錄了萍水相逢出手相助的好人好事，引起網民留言大讚，「人性光輝」、「呢啲就係香港人精神」、「睇到好熱血」、「終於有返啲高質片，好滾動」、「成件事突然變得好型」、「香港仲有呢啲有心人！真係好多數人有片share就走咗去算」。