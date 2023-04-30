慘了！內地男遊港挑戰尖沙咀行到觀塘　遇1事崩潰：被自己蠢到了…

【五一黃金周／香港旅遊】來港旅遊要做足準備。有內地男生發文講述來港旅遊的尷尬絕望經歷，指自己原本想靠導航從尖沙咀步行7公里回觀塘酒店，結果半路手機沒電，自己又記不住路線，「非常絕望地問路人，結果都不會普通話」；雖然迷路，但幸最終走到加油站並獲職員幫助，直言「來香港的第一天就被自己蠢到了......」，又提醒「出門真得帶好充滿電的充電寶」。

帖文引來網民熱論，建議樓主「下次搜完路線圖後截圖保存 最好截圖所有經過的路名」，也有不少網民驚訝樓主腳力，「你太厲害了，由尖沙咀走到觀塘」。



通關加上五一黃金周，內地來港旅客增加。（資料圖片）

該內地男生以「來香港的第一天就被自己蠢到了……」為題於小紅書發文講述是次來港旅遊經歷，形容「現在想起來真的心有餘悸，忘不了那種走在路上絕望的感覺」。

樓主憶述，周六（4月29日）下午以為自己能靠導航從尖沙咀步行7公里回到觀塘酒店，結果半路手機沒電，唯有「非常絕望地」問路人，路人卻都不會說普通話，最後他迷路實在沒辦法，就走到加油站用英文向職員求助，「主要我手機電池有問題，本來我手機電量13%我覺得問題不大，走不到酒店也可以撐到坐地鐵，但是走到一個沒有地鐵的區域發現手機電量突然跳到3%，沒電之前地圖裏那麼長一段步行路，我又記不住路線」。

該內地男生表示，「來香港的第一天就被自己蠢到了……」。（小紅書）

樓主指，該加油站「小哥」問他手機是什麼介面後，就取出充電線幫他手機充電，且不用收費，還用英文詳細告訴他到酒店坐車路線，「看我在路邊猶豫還從店裏追出來和我說是哪一趟公交，下一趟多少分鐘到」。

不過樓主表示，雖然加油站「小哥」真的很很熱心，但不會普通話，而他慌了的那段時間，其他路人也是搖頭，令他感覺能說普通話的香港本地人沒有想像的多，感嘆「雖然沒有遭遇歧視啥的，但是首次切實感受到了走在異地他鄉，語言不通的環境有多恐怖」，提醒有意到香港旅遊的人「出門真得帶好充滿電的充電寶」。

樓主表示，雖然加油站「小哥」真的很很熱心，但不會普通話，而他慌了的那段時間，其他路人也是搖頭，令他感覺能說普通話的香港本地人沒有想像的多。（小紅書）

帖文引來網民熱論，有網民教路「下次搜完路線圖後截圖保存，最好截圖所有經過的路名，這樣省電點，不用一直開導航費電」。也有不少網民驚訝樓主腳力，「我也一整個大震驚」、「你太厲害了，由尖沙咀走到觀塘」、「你好厲害啊 你是腿行王者。這條路甚至連單車徑都沒有」、「厲害了，尖沙咀走路回觀塘」。

從Google地圖顯示，由尖沙嘴港鐵站步行到觀塘apm商場路程約9公里，需時約2小時。（Google地圖截圖）

從Google地圖顯示，由尖沙嘴港鐵站步行到觀塘apm商場路程約9公里，需時約2小時。