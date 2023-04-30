黃金周｜呻遊港歷盡辛酸　內地男力數6點「血淚教訓」：體驗很差

【五一黃金周／通關／香港旅遊】復常後內地來港旅客增加，但出發前緊記要做足「功課」！有內地男於小紅書發文講述自己在香港的「血淚教訓」，並「含淚」整理出來香港旅行6大留意事項，提醒其他有意來港旅遊的內地人做好準備，「如果不注意，體驗感會很拉胯（不行）」。大批內地網民看過帖文都感謝樓主分享，也有香港網民分享香港更多有趣地方，希望樓主下次再來香港有更好體驗。



有內地男於小紅書發文講述自己在香港的「血淚教訓」。（小紅書）

該內地男於小紅書以「剛從香港回來，血淚的教訓，注意事項要看」為題發文，指時隔3年終於再來香港遊玩2天，其間經歷辛酸，「發現有好多注意事項啊」。

該內地男時隔3年再來香港，其間經歷辛酸。（小紅書）

樓主之後「含淚」整理出6點來港旅遊須注意事項，形容「如果不注意，體驗感會很拉胯」：

1）建議網上購買流量卡，會比買流量包便宜一大半，而且流量多還穩定

2）坐高鐵離港要提前40分鐘！因為提前20分鐘就不給進閘門，我就是錯過了

3）香港沒有共用充電寶，一定要帶夠電

4）住宿要看離地鐵（港鐵）口有多遠，不然要把腿走斷；而且一定要買轉接頭，不然手機充不了電

5）少帶東西，逛香港全靠一雙腿

6）兌換港幣只能用現金，兌百來塊錢就行，用來坐叮叮車跟天星小輪，其他基本可以掃碼支付，地鐵也能刷乘車碼。



帖文引來網民熱議，大批內地網民感謝樓主分享經歷，「我就是那個沒買流量卡斷網三天的人…」、「明天就到香港了，在哪裡能買卡…」。也有香港網民留言教路，「香港有共享的充電寶，很多商場／便利店都能借到」、「多謝分享！歡迎再來香港，九龍，新界及各大大小小島仔。我會幫助你們」、「香港離島和徒步路徑都很有意思，一個月去一次找個島玩一天，徒步一段一天，玩個周末很愉快」。