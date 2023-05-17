遊港中伏！內地男買$88煲仔飯　見真身嚇呆：是什麼勇氣端上桌？

【香港旅遊／通關】香港是美食之都，但亦要提防「中伏」。有內地男近日來香港旅遊，嘗試88元煲仔飯，詎料一見到煲仔飯「真身」立時嚇呆，「端上桌我人都傻了」，感嘆「老闆是有什麼勇氣把這飯端上桌的」。

帖文引來網民熱議，有人認為店家「坑人」，但亦有人認為香港物價貴，「本來物價就貴，廣州正宗的臘腸煲仔飯，也去到三四十塊」。



內地男於小紅書發文，講述自己在香港找尋美食「中伏」經歷，指他叫了一個價值88元的煲仔飯，詎料一看到「成品」便嚇傻。（網上圖片）

該內地男於小紅書發文，講述自己在香港找尋美食「中伏」經歷，指他叫了一個價值88元的煲仔飯，詎料一看到「成品」便嚇傻，「香港88元的煲仔饭，端上桌我人都傻了……咱們就是說，老闆是有什麼勇氣把這飯端上桌的」。

從樓主上載圖片見到，該煲仔飯以有醬油的白飯作底，飯面則放了4條切開半截臘腸，看起來有些「寡口」。樓主又提醒其他網民，「大家請直接避雷！」，但未有提及店舖名稱。

從樓主上載圖片見到，該煲仔飯以有醬油的白飯作底，飯面則放了4條切開半截臘腸，看起來有些「寡口」。（小紅書）

帖文引來網民熱議，有人認為店家「坑人」，「這完全就是在坑人呀，給你吃88元一份的蛋炒飯願不願意？」、「我買根香腸，煮飯的時候放到電飯煲裏都比這好吃」，也有人譏諷「這可真便宜了，店月租20萬，訂製的瓦煲，日本的進口珍珠米，西班牙圈養的黑毛豬，德國百年製腸技術，不收你服務費了」。

亦有人認為香港物價貴，「本來物價就貴，廣州正宗的臘腸煲仔飯，也去到三四十塊」、「你是不是點『臘腸煲仔飯』？如果是這樣只會有臘腸，一般餐牌會有其他，例如：豉椒排骨蠟腸煲仔飯、滑雞煲仔飯、肉餅煲仔飯、蠟味煲仔飯之類，全部都可加錢配蠟腸」。