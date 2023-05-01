公屋｜等8年派「自然身故單位」　網民1原因感恩：未睇屋已好滿意

【公屋申請／公屋輪候】香港地輪候公屋動軏要10年8年，如果獲派單位不滿意，絕對令人苦不堪言，有的輪候者遇上事故單位或者自然身故等特殊單位會拒絕接受。不過，日前有網民就發文表示，他申請「擴2（擴市2人）」公屋單位，等候近8年，終於派到大窩口邨公屋單位。雖然單位曾是「自然身故單位」，但他非常滿意，並即日簽約。

有網民發文表示申請「擴市2人」公屋單位，等候近8年，近日終於收到首派信。雖然該大窩口邨單位曾是「自然身故單位」，但他非常滿意，並即日簽約。（「香港公營房屋討論區」FB圖片）

該網民近日於Facebook群組「香港公營房屋討論區」撰文分享，表示自2015年7月排公屋，今年2月中審查，上周一（4月24日）終於收到房屋署首派單位通知信，得悉獲派大窩口邨單位。雖然該單位曾是自然身故單位，但樓主表示「未睇屋已經好滿意地點，睇屋後覺得好滿意」，更於即日簽約。

對於首派「順利畢業」，樓主十分感恩，又在帖文多謝其他幫助過他的群組成員，「令我哋可以由入紙申請到審查都係一take pass。祝各位身體健康，早日派屋，安居樂業」。

不少網民都認為大窩口邨位置便利，恭喜樓主成功上車。（資料圖片）

不少網民都認為大窩口邨位置便利，恭喜樓主成功上車，「大窩口好好住，恭喜哂！」、「恭喜晒，地點好，近荃灣，交通方便」、「2月審查4月有真係好幸運」；也有人認為樓主心態良好，「沒有嫌三嫌四，值得恭喜」、「其實自然走嘅單位無咩好驚，恭喜」。

（Facebook群組「香港公營房屋討論區」）