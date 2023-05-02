違泊狂收「牛肉乾」！車主呻因1點無法拖車　網民踢爆謊言：肉酸

為了避過違泊罰款「牛肉乾」，竟然想出這個藉口！日前有男路人在街上看到有私家車因為違例泊車而被交通警送上4張罰款，不過車輛玻璃窗前卻貼上告示，表明壞車和遺失車匙，加上撞正五一黃金周的公眾假期，所以未能聯絡車廠，希望獲交通警體恤。帖文惹來網民熱議，有網民覺得犯法就是犯法，再多的解釋都不能逃避責任；亦有眼利的人發現車主說謊，不明壞車和遺失車匙既然同時發生，為何能彷如「先知」，並將2張告示貼於車內，故揶揄藉口是「屎橋」，並斥「咁肉酸，無錢唔好揸車」。



有車輛因違泊被貼多張「牛肉乾」，但玻璃窗前卻貼上告示解釋，因壞車兼遺失車匙，加上公眾假期未能聯絡車廠，希望交通警能體恤，並藉此避過抄牌。（FB「馬路的事討論區」圖片）

該男路人在Facebook「馬路的事討論區」群組發帖，指「你估寫大段理由佢就唔抄，咁樣中4張」。從圖片所示，有車輛因為違例泊車而被交通警送上4張「牛肉乾」，不過車輛玻璃窗前卻貼上2張告示，一張表明「壞車」，另一張則交代違例原因「因為遺失車匙，公眾假期未能聯絡起亞車廠」，故無法拖走車輛，希望交通警能高抬貴手，不要抄他的牌。

對於車主的請求，網民覺得犯法就是犯法，再多原因都不能避過繳交罰款的命運，「如果個X個咁寫就得，成街都死車啦」、「你有你壞車，我有我抄牌，無衝突」、「幾日假期抄得4張？」；亦有人笑言「乜得一條匙咁慘」、「伙記…嗰度有票倉」。

亦有醒目的網民拆穿車主的詭計，「問題遺失車匙，你又放咗張大字報係車入面」、「屎橋，起碼督穿條呔」、「不如話無錢入油」、「呀Sir就算信你，但你始終都係違泊」、「咁肉酸，無錢唔好揸車」、「寫完抄多幾張實屬正常」、「自己搵人拖走都唔使咁貴」；有留言則為車主「辯解」，「停車時預料自己會唔見鎖匙，所以咪寫低先」。