賤格！人夫第一次見岳母叫姐姐　眼睛緊盯一部位　老婆臉色慘綠

第一次見岳母說話就如此大膽？台灣有人妻於討論區發文大呻，日前媽媽從外地回到台灣，第一次與她和老公見面聚餐，沒想到老公見到岳母就輕佻地說，岳母太年輕叫不出媽媽，要叫姐姐，還一直問岳母為何胸部這麼大，讓她十分不爽。



台灣有人妻於討論區發文大呻，日前媽媽從外地回到台灣，第一次與她和老公見面聚餐，沒想到老公見到岳母就輕佻地問為何胸部這麼大。（《心靈的聲音》劇照）

該人妻於「匿名公社」以「我老公很賤餒」為題發文表示，媽媽16歲時就生下她，但在她5歲時就離婚，改嫁到澳洲。到她長大後結婚時，碰着新冠肺炎疫情，因此媽媽未能回來台灣參加婚禮。

人妻指出，日前媽媽終於回台灣，第一次與她和老公見面聚餐，沒想到老公見到岳母就輕佻地說，「我媽太年輕了，叫媽叫不出口要叫姐姐，還一直跟我媽說為什麼她胸部這麼大，然後女兒（我）胸部這麼小」。人妻聽到非常不爽，還留意到「整頓飯我老公眼睛都沒離開過我媽，理都不理我」，雖然老公解釋在開玩笑，但她感覺就是不爽。

人妻聽到非常不爽，還留意到「整頓飯我老公眼睛都沒離開過我媽，理都不理我」。（《燦爛的外母》劇照）

樓主老公的行為引起網民嘩然，大斥「有夠惡心，這種跟別的女人都不能開的玩笑，能跟岳母說的嗎？他不尊重妳也不尊重妳媽，妳怎麼沒當場巴下去？」、「妳老公是真的蠻惡的，這男人以後應該會出軌，看他那膚淺的聊天，狂聊胸部真的很不尊重妳們」、「糟糕的老公連丈母娘都不放過」。

不少網民提醒樓主要多留意老公，小心日後出軌，「你這個老公很有問題，自己多留意一些吧。媽媽當時聽到那些話，事後若沒和妳抱怨老公不尊重丈母娘，那妳也得留意妳母親，畢竟正常人的三觀聽到這種話，或許當面顧及妳的面子不回應，但事後也會找女兒說說」、「小心點，謎片很多這種情節」、「母女丼的開始」、「第一次就可以這樣輕佻，這不叫玩笑，哪天他跟你媽喝酒喝醉了就上了」。