老屈？無付款欲跟前車出閘　的士遭閘車頂竟批鬥後車　網民斥無恥

真正「惡人先告狀」？日前網上不同平台都流傳1條短片，疑有的士司機在出閘時沒有用八達通付費，隨前方車輛出閘時被降下的閘杆擊中車頂，他其後更下車並指向後方司機，貌似想將責任歸咎他人。片段被轉載至不同群組後，不少網民都狠批的士司機行為「無恥」，寸爆斥「賴氏宗親會主席」；有人更笑言情況就如「狗頭鍘伺候」、「扑傻瓜」。



有的士司機出閘時沒有付費，欲隨前方車輛出閘卻被閘中車頂，其後更指向後方司機，貌似想推卸責任，故被網民批「無恥」。（FB「車cam-X（香港群組）」圖片）

有男司機在Facebook「車cam X（香港群組）」發帖，指「點解成日俾我影到的士X？你一落車問我有無搞錯？你自己無嘟卡出閘，話唔關你自己事？」。從圖片所示，該的士司機在出閘時，疑似沒有「嘟」八達通動作，直接跟隨前方私家車出閘，不過來不及駛出便遭閘車頂。的士司機其後下車，但竟然不是查看的士「傷勢」，而是指向後方稍有距離的司機怒斥「你有無搞錯」。

的士遭閘車頂，司機竟然指向後方司機。（FB「車cam-X（香港群組）」圖片）

對於的士司機欲跟隨前方車輛出閘卻被壓車頂，卻斥責後方司機，網民批評「咁都有得賴人？」、「一定係人哋錯系列」、「輸人唔輸陣，落車X咗你先」、「最頂癮佢仲扮無知」、「以為俾後車撞，onX仔」；亦有人笑言「佢同緊支野講呀」、「狗頭鍘伺候」、「終於明白扑傻瓜點解叫扑傻瓜」、「正確回答：屈我啦屈我啦，我無問題㗎」。

有網民就對事件有所保留，認為片段前後都被修剪，不敢妄下判斷「站邊」，有人則於留言區貼出另一群組完整片段。從中可以清晰看見的士司機在駛離屋苑出口時，沒有伸手使用八達通付款，而是「直行直過」，打算跟隨前方私家車出閘，故被不少網民鬧爆，「無諗住拍卡？」、「沒有最無恥，只有更無恥」、「賴氏宗親會主席」、「P牌仔都無你咁失智」。