65歲婦平日健康　突屙嘔揭患膽囊癌更已擴散　醫生指5類人較高危

平日健健康康，突然上吐下瀉，可能是患上膽囊癌的症狀！有胰臟科醫生分享真實案例，指一名65歲婦人身體大致健康，有一日突然又屙又嘔，於是到急症室求醫，結果發現患上膽囊癌，而且擴散到其他器官。醫生提醒民眾應定時檢查身體，同時指出有5類人更易患上膽囊癌。



台灣胃腸肝膽科醫生林相宏指出，患者的膽囊有腫瘤，並已擴散到肝臟。（林相宏facebook圖片）

台灣胃腸肝膽科醫生林相宏在facebook指出，但凡肝臟、膽臟和胰臟有腫瘤，往往事前沒有症狀，早期不容易診斷出來，形容膽囊癌是「無聲的殺手」。他提到1個真實個案，形容「完全也是意外」，指65歲女病人平日尚算健康，但有時右上腹部分感到少許疼痛，情況持續一段時間，不過並非經常發生，而且痛楚並非強烈。

直至有一日，女病人突然上吐下瀉，情況非常嚴重，所以前往急症室求診。醫生經掃描後發現女子膽囊有腫瘤，更不幸的是已經擴散到淋巴、肝臟和腹膜，女病人和家屬到現在還是不敢相信。

膽囊癌可以擴散到肝臟。（林相宏facebook圖片）

林醫生指出，有5項因素導致患上膽囊癌的風險變大，提醒市民提防。除了吸煙和肥胖之外，老年人更易患上膽囊癌，大多數患者年紀超過65歲，女性罹癌率亦是男性3至4倍，如果家族有人曾患上膽囊癌，其他成員罹癌風險更會上升5倍。

老年人更易患上膽囊癌，多數患者年紀超過65歲，女性罹癌率亦是男性3至4倍。（Getty Images）

另外，膽結石亦是重要因素，8成膽囊癌的患者都有膽結石。雖然膽結石是常見疾病，反而膽囊癌非常罕見，只有少於百分之一的膽結石會演變成膽囊癌，所以並不是所有膽結石患者都需要摘除膽囊。不過若膽結石造成膽囊慢性發炎，抑或膽結石大過3厘米，就會增加患膽囊癌的機率。此外，若膽囊息肉大過1厘米，林醫生建議要進行摘除膽囊手術，以預防膽囊癌。

林醫生解釋，膽囊癌早期症狀並不明顯，大部分會被誤以為是膽結石或慢性膽囊炎，但是若有食慾不振、噁心、持續右上腹痛、體重下降、黃疸、腹部腫塊等症狀就要多加留意，不過這時檢查往往已經發現為末期。如果要預防膽囊癌，除了留意上述7個危險因素，林醫生亦建議民眾要定期接受檢查，當中腹部超音波檢查能方便快速評估膽囊結石和發炎狀況，內視鏡超音波檢查則針對膽囊、膽管和胰臟，有利於術前評估。