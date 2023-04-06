個肚咕咕聲未必是肚餓！女子求醫驚揭大腸癌2期　醫生籲注意8症狀

每個人都試過肚子「咕咕叫」，但原來腸道發出聲響「可大可小」！台灣有醫生分享案例指有病患腸鳴如蛙叫，求醫才發現是大腸癌2期，腫瘤使腸道半阻塞，當消化液及空氣突然通過就會發出巨響。而另1位肝膽腸胃科醫生就提醒，如果腸鳴合併8大症狀，包括「腹痛」、「食慾不良」、「體重減輕」、「便秘」、「腹瀉」、「排便習慣改變」、「排便形態改變」、「腹脹」等情況，就必須盡快求醫。



台灣外科醫生陳榮堅分享病案，1名6旬婦腸鳴聲音異常響亮，求醫方知患上大腸癌2期。（GettyImages）

台灣外科醫生陳榮堅在專頁分享「腸鳴」案例，有1位60歲女病患，在2個月內腸鳴聲音變得異常響亮，而且往往吃完東西1、2個小時內就會有「呱呱呱」雜聲，甚至連孫女都笑她「肚子藏了隻青蛙」。她起先在診所檢查未有發現異常，醫生只當是一般腸鳴，初步診斷為消化不良，僅處方了一些藥物及建議她吃益生菌。

不過，女病患服藥後症狀沒有改善，於是改到陳榮堅醫生門診求醫檢查，而X光結果「很不對勁」。陳醫生指她小腸「脹到像是灌香腸」，推斷小腸跟大腸中間有異物，後經電腦斷層及大腸鏡檢查，發現她右側大腸有1個5厘米惡性腫瘤，確診為大腸癌2期。

陳醫生解釋，大腸癌導致管腔變窄，消化液及空氣難以通過，當腸道持續蠕動，消化液及空氣突然一下子通過就會發出巨響，「當腸道是半阻塞的情況時，就容易會發出這種聲音，所以肚子如果有奇怪的聲響時要多注意」。

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫師日前發文探討腸鳴常見原因。（FB截圖）

而台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生日前就在Facebook專頁中解釋「腸鳴」，亦即腸胃道平滑肌蠕動發出聲音，並非意識所能控制，而腸鳴出現不一定都是因為疾病，常見原因包括：

1）飢餓引起腸胃蠕動

2）暴飲暴食、或吃下產氣食物後，腸胃道中食物、空氣和水造成蠕動

3）大腸激躁症：腸道敏感，因食物、情緒、壓力等因素造成腸道蠕動異常

4）腸胃道發炎

5）腸道阻塞：如術後造成腸沾黏、腫瘤造成腸阻塞等原因



詹宜學醫生提醒，如果腸鳴合併其他異常症狀如腹痛、腹瀉、腹脹、食慾不良、排便改變等情況，就必須盡快求醫。（GettyImages）

他又指，非由疾病引起的腸鳴一般可透過飲食調理改善，平時少吃產氣食物、進食時細嚼慢嚥，便可以改善腸胃頻繁蠕動；至於情緒緊繃致使腸胃不由自主發出聲音，是因為心理壓力影響生理，只要釋除緊張情緒，症狀便會緩解。

不過詹宜學醫生提醒，如果腸鳴合併以下8項症狀，包括「腹痛」、「食慾不良」、「體重減輕」、「便秘」、「腹瀉」、「排便習慣改變」、「排便形態改變」、「腹脹」等異常情況，就需要盡快求醫。