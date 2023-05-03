咁洗衫隨時「致癌」仲患心臟病！日本醫生教2招避免：至少曬3日
撰文：TVBS新聞網
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衣服這樣洗，小心藏致癌物！要注意了，醫生警告，衣服若這樣洗，記得要晾3天，否則衣服含有「含氯乾洗劑」，是罹癌、心臟病因子。
日本「Wellness Clinic」神樂坂院長、內科醫生賀來怜華在新書《瘦不下來，竟然是因為環境荷爾蒙毒物》透露，許多洗衣店會添加「含氯乾洗劑」，是一種會導致肥胖、罹癌、心臟病、過敏症狀的致胖因子。
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賀來怜華指出，所以洗衣店裡或剛洗好的衣服中，都有股突特別的臭味，那股味道的源頭就是「含氯乾洗劑」。
賀來怜華建議，自己洗衣服時，別使用合成洗衣劑，而是採用天然洗衣劑，如果真得得送乾洗店送洗，那衣服洗完後不要立刻收進衣櫥裡，在戶外陰乾3天，讓氯乾洗劑揮發，大幅減少因子的傷害，但切記別在臥室曬，一樣會吸入。
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