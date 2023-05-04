巴士車長疑入錯彎　倒車扭右軚撞到「後門大開」　神操作嚇呆全網

馬路上各種古怪意外時有發生，作為道路使用者必須時刻提高警覺！最近網上1段車Cam影片，顯示灣仔菲林明道及駱克道路口，有1輛巴士在左轉後，車長疑似察覺入錯彎而立即停下，不但稍為扭右軚駛前，其後又倒車約1米，最後竟直接扭右軚繼續直駛，由於預留的空間不足，車尾位置擦到行人路上的護欄，導致泵把部分脫落，甚至「後門大開」，巴士機件完全外露，車長「神操作」的駕駛技術全網民驚呆！有人更從車上身的腳癬藥膏廣告引發聯想，笑言「司機腳癬發作？」。



最近網上1段車Cam影片，顯示灣仔菲林明道及駱克道路口，1名新巴車長疑似入錯彎，其後一連串「神操作」，導致車尾泵把遭護欄擦至部分脫落。（facebook群組影片截圖）

有網民於facebook群組上傳影片，顯示1輛新巴於灣仔菲林明道及駱克道的十字路口，當時車長疑似記錯路，巴士在燈位左轉了約45度後忽然停下，車長其後又扭右軚稍微往前駛，由於知道空間不足，他又倒車約1米，最後扭回右軚直行。

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不過，由於巴士左側與行人路之間空間仍然不足，其車尾泵把擦到護欄而部分脫落，在地下拖行，引擎蓋亦被打開，引擎等機件外露；而影片結束前，未見車長停車，疑似仍未察覺問題。

影片隨即引起熱議，幽默的網民形容巴士猶如添上定風翼，又留意到車身印上腳癬藥膏廣告，笑言「司機腳癬發作？」、「度位度到啱啱好勾個泵把岀嚟，高手」、「引擎冚住點散熱，咁樣涼爽啲」。

部分網民則批評涉事車長對其駕駛技術自視過高，「行錯路就行錯囉，繼續行諗下邊個位返原路囉，唔得就通知電台，咁倒車最戇X，刮爛自己還好，寫下報告收下警告信，搞到人哋車自己硬食，撞到人洗定屎忽」、「平時前面有車阻住少少，就幾大都賴皮唔肯倒車，到自己出錯就拿拿臨倒後，點知技術差到一個點」。