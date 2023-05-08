女子疑坐「霸王的」遭司機拍片追數　遊走馬路：報咗警So What？

坐的士不付錢，態度還如此張狂？早前facebook流傳影片，見到1名女子被男子追着拍攝，拍片者指控女子「佢搭的士唔畀錢，又發痲」。女子狀似神智不清，語無論次且不斷重複，又兩度企圖攔截其他的士和私家車離開，更稱呼其他司機做「叔叔」。女子在馬路上不斷游走，又大叫遭人打劫和被拍片者騷擾，雙方糾纏多時，拍攝者表示已經報警，並嘗試阻止女子離開，惟女子回應稱「你報咗警又So What？」，最後更疑似逃離現場。



網上流傳影片，被拍攝的女子疑絕付的士車資，與拍片的男司機爆發口角。（fb影片截圖）

有網民日前在facebook群組分享影片，該片段長約2分30秒，未知事發地點和時間。拍片男子不斷指控該名中年女子乘搭的士後沒付錢，當時女子擋在另1輛的士車頭，多次以「叔叔」稱呼車上司機，同時與拍攝者口角。

拍片者指控女子說，「之前搭完車唔X畀錢，仲喺度發癲」，惟女子卻沒有正面回應，反指「唔係呢個問題」，她多次以「叔叔」稱呼眼前的士的司機，又企圖打車門，但對方其他開車駛走。

女子後來轉向另1輛黑色私家車埋手，希望男司機讓她上車，又稱呼對方是「叔叔」，並重申自己無辜，雖然拍片者不斷指她沒付車資，但女子狀似神智不清地說道「我唔知佢（拍片者）咩意思啊，叔叔，Come on」。

該名女子後來要求拍片者不要騷擾她，拍片者則稱只報警，女子似不在乎，「你報咗警又So What？」。拍片者表明只要給錢就可以，否則就等警員到場，女子稱「我畀錢，it ok，你唔好騷擾我o唔ok？」，但最終沒有付錢，卻在馬路中央大聲呼喊道「叔叔，我俾人打劫緊啊，騷擾我啊」。

影片後段經過剪輯，女子最後疑似從旁邊天橋樓梯間跑離現場，而拍片者則一邊喊「妳唔好走啊，我報咗警㗎啦」，一邊趕忙追上；惟影片未有顯示最後事態發展。

上傳影片的女子在帖文留言指，「搭車就畀錢， 丟晒我女人㗎」，片段引來網民討論，紛紛指責該名女子「呃車坐」、「大媽扮少女仲叫人叔叔」，有人則支持司機要報警，不能縱容乘搭霸王車的乘客。