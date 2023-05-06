黃雀在後！的士隧道前硬Cut雙白線爬頭　未為意後方警車即時斷正

天網恢恢！日前網上流傳1段約38秒「車Cam（行車記錄器）」短片，有的士入城門隧道前，於雙白線處強行右切爬頭，卻不知道「黃雀在後」，被爬頭的黑色車後方正是1輛警車！的士違規被「當場斷正」，警車即時追上。短片被分享到網上後，有網民批評的士司機亂切線，「成個行業就係畀你呢啲人搞彎晒」、「根本唔睇後鏡！想停就停想過就過想衝就就衝！」。



有的士於城門隧道前雙白線處強行右切爬頭，卻不知道被爬頭的黑色車後方正是1輛警車。的士違規被「當場斷正」。（Youtube「車CAM特警」影片截圖）

涉事影片日前被上載至YouTube「車CAM特警」頻道，標題為「的士城門隧道Cut雙白斷正」，片段約長38秒，顯示時間為周二（5月2日）下午5點半左右，地點為城門隧道。片段可見，當時一輛的士在左側車道行駛，正後方是警車，隨後警車打燈切右線，駛到片主前方黑色私家車後面。

此時，車輛駛至隧道前方雙白線處，的士突然向右硬切雙白線爬黑色車頭，警車即時開警號燈示意，然後加速追上。

即睇車cam影片截圖▼▼▼

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片段被分享到網上後引起網民熱議，「果然係慢線有鬼，點都要行快線才安樂」、「唔止Cut雙白，打燈即cut兼閘到黑車，搞到黑車同警車要剎車減速」、「有警車都Cut，冇必要都Cut，早幾呎唔Cut」、「阿SIR做到嘢，咪畀佢走」。