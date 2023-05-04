停車後咪錶跳多下　的士司機追收$1　港媽嬲爆畀多幾毫：唔找錢？

的士一向按錶收費，但有時跳錶都可以「一跳一激心」。有一位媽媽帶同小朋友乘搭的士，停車時咪錶顯示33.7元，支付34元後下車，但的士司機隨即下車大叫，表示咪錶顯示35.4元，所以她少付1元，相信由停車至司機按停咪錶期間，咪錶跳多一下。媽媽基於不想在小朋友面前和司機發生口角，不忿氣下依言支付，同時在網上呻苦，公審該名司機。

帖文引來大批網民激辯，有人支持媽媽，「無品嘅司機」、「一蚊當做帛金」，但亦有人支持的士司機，「如果佢有即時停錶，咁啱跳你都要畀啦」。



樓主上載涉事的士圖片，同時圖文並茂交代事件。（facebook群組「上水人大聯盟」圖片）

樓主在facebook群組「上水人大聯盟」上載涉事的士圖片，同時圖文並茂表示，日前帶同小朋友乘搭該輛4人座位的新界的士，短途車程相安無事，當抵達目的地時的士司機停車收取車資，樓主見到咪錶明明顯示33.7元，所以支付34元，繼而和小朋友一起下車。

但司機同樣打開車門下車，大叫樓主「畀少咗一蚊，個錶係35.4元」，相信由的士停車至司機按停咪錶期間，咪錶跳多一下，所以由33.7元增至35.4元。樓主隨即反駁「停車嗰刻係33.7元」，司機則強調是35元，由於樓主不想在小朋友面前和司機為一個幾毫爭執，雖然不忿氣，但都依言支付，「帶住小朋友，唔想同佢嘈，畀夠$36 你囉！咁你唔找錢？」。

樓主不想在小朋友面前和司機為一個幾毫爭執，雖然不忿氣，但都依言支付。（《降魔的》劇照）

帖文引來多名網民爭論，有人支持樓主，紛紛留言指「自己都覺得有啲同行好肉酸」、「無品嘅司機」、「一蚊當做帛金」。亦有網民支持的士司機，「如果佢有即時停錶，咁啱跳你都要畀啦」、「停車同撳錶係兩回事喎」，有網民提議如果雙方對車資有爭議，可以報警求助。

（facebook群組「上水人大聯盟」）