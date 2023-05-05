又嚟？的士車尾擺3行李篋　疑大力閂門撞爆玻璃　網民：慳返冷氣

出門拖着大喼細喼確實不便，搭的士也許是好方法，不過如何放行李也要注意。日前網上流傳相片，1輛混能的士在馬路上行駛，車尾內放了3個大行李篋，可是的士車尾擋風玻璃碎裂，破了1個大洞。網民看過相片，懷疑司機或乘客未有注意行李篋擺放方法及關門力度，導致車尾門玻璃撞向行李篋，引致碎裂。



網上流傳相片，1輛車尾玻璃碎裂的混能的士在馬路上行駛，車尾放了3個大行李篋。疑有人關車門時未有留意，行李篋撞碎擋風玻璃。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

繼上月初有的士車尾玻璃疑被行李篋撞爆，周二（2日）又有同類相片在Facebbok群組「的士司機資訊網 Taxi」流傳。照片可見，1輛混能的士在往尖沙咀道路上行駛，但車尾擋風玻璃明顯碎裂，破洞可以清晰見到車尾處放置着3個大行李篋。上傳相片的網民表示，「又一位業界精英，為上行李，説好香港故事，出盡奶力閂尾門爆玻璃」，懷疑司機或乘客未有留意行李篋擺放方法及關車尾門力度，導致玻璃被行李篋撞碎。

上月曾發生：的士車尾放兩大行李篋 大力閂門即碎玻璃下場慘了 網民：陰公豬

不少網民看完相片都高呼誇張，甚至懷疑是上月初同類事件舊事重提。不過有眼利網民就發現兩輛的士車牌不同，相信是再有的士遭殃，有人表示「為咗賺埋行李錢可以去到幾盡」、「細車無預你擺咁多行李」、「行李一定要打橫平放」、「為咗支大旗，賺埋都唔夠換塊玻璃」。

也有網民打趣指，車尾玻璃碎裂後車廂空氣更流通，「識咩吖你，幾件行李費再慳埋唔開冷氣，有賺啊」、「個客投訴架車太熱無冷氣」、「無錢開冷氣係咁㗎啦！」。