最後功課│老師臨終前留作業　無繳交限期：花一生完成　網民淚崩

讀書生涯總有盡頭，為何有老師會給出一生的功課？網上流傳日本有1位老師臨終前發出「最後功課」，但並無繳交限期，而是要學生花一生時間慢慢去完成，作業主題更賺人熱淚，事件廣傳至外國，除了東南亞地區，連歐美各地都有人提及，網民縱使非該位老師的學生，仍紛紛表示「願意花心機完成這份作業」。



老師離世前在黑板上交代這份「最後作業」，圖片在多國廣傳。（Twitter圖片）

不少網站和社交平台近日瘋傳「沒有期限的作業」照片，盛傳來自日本大阪1間中學，當時有1名老師病重、將要離世前在黑板上交代這份「最後作業」，寫下功課的要求。

圖片上的日文內容顯示，作業主題是「最後的功課，繳交期限：無」，該位老師寫上「大家（學生）交作業的時候，我（老師）應該已經上天國了，所以不需要急着來繳交作業，慢慢完成這份作業就可以了」。老師對學生說「或許等到那一天我們見面時，請你們大聲告訴我，『我過得很幸福』這句話，我會等你們的」。

老師希望透過這份「最後作業」，能令學生盡力過得幸福。（《龍櫻2》劇照）

雖然照片近日瘋傳，不過並不是最近拍攝，因這張「最後作業」照片最早於2013年已曾在Twitter瘋傳，而近日又再度被提起熱傳，甚至傳到歐美各地，不少網民繼續留言指「雖然照片已有一段時間，但我看到時仍然哭了起來」。有網民雖不是該位老師的學生，但都表示「會花心機完成這份作業」，盡力令自己過得幸福無悔。