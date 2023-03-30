暴雨下西環男女撐傘同行　途人拍下感人一幕　網民感動：風雨同路

天文台於過去周末發出今年首個黃色暴雨警告信號，本港多區受大雨影響，市民在暴雨下行動，自然會手忙腳亂。最近有網民分享1張照片，掀起熱烈討論並瘋傳，相中看到1對相信是夫婦的男女在西環街頭行走，2人撐着同一把傘，男方更讓出大部分位置予女方擋雨，自己大半邊身在傘外。照片拍得非常唯美，讓不少網民大讚樓主的拍攝技術，又直呼羨慕「傘下男女」的感情，形容兩人「風雨同路」，祝福他們的關係走得長久。



有網民分享照片，看到1對疑似夫婦在西環街頭行走，他們撐着同一把傘，男方更讓出大部分位置予女方擋雨，自己大半邊身在露在傘外，動人畫面引來讓少網民大讚。（facebook群組「西環變幻時」）

樓主在facebook群組「西環變幻時」分享自己在街頭拍攝的照片，相中看到1對男女正在橫過德輔道西馬路，暴雨下男子一手搭在女方的肩膀，兩人同撐一把傘。由於雨傘不足以同時遮擋兩人的身軀，男子的左半邊身均露在傘外。樓主希望透過帖文尋人，「唔知道呢對夫婦係咪group友呢？如果係，送上呢張相畀你哋！」，又形容最讓她感動的是，「先生會將把遮完全遮住太太，自己就有一半身喺遮外」。

帖文很快便引起網民熱議，至今已有近1500人讚好和「畀心心」，不少留言形容照片記錄下「風雨中同行」、「風雨同路」的感人畫面，亦有人引述歌詞稱「狂雨暴雪一起對抗，任歲月再壞，不致心慌」。

然而也有部分網民開玩笑稱，樓主難以確認相中男女的關係，留言指「如果偷情，（相）就是罪證」、「夫婦？妳太武斷」、「妳好肯定佢哋係夫婦關係」、「可能⋯⋯唔係太太⋯⋯」。