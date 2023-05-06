潮江春百萬海鮮餐？2隻龍蝦收$93.6萬　單據網上瘋傳　酒樓咁回應

又見天價海鮮餐？今次一餐竟收過百萬？有網民在社交平台上傳到荃灣潮江春吃晚飯的帳單照，6個人叫8道菜，其中2隻澳洲龍蝦竟然叫價逾93.6萬元，全單過百萬，單是加一服務費都近9.4萬元，照片被分享到多個討論區引來網民熱議，笑言「90幾萬夠唔夠買條日本一」、「叫多兩隻（龍蝦）誠哥都畀唔起」、「食少幾餐可以Full Paid買樓」。潮江春回覆《香港01》查詢表示，事件純屬打錯單，因龍蝦是時價海鮮，職員落單時要按「自由定價」再另行輸入海鮮價錢，惟落單職員按錯價，其後發現已即時改正及致歉，客人當時未有投訴，相信是覺得特別才分享上網。



網上日前瘋傳帳單照片，顯示有市民到荃灣潮江春吃飯，6個人連加一服務費要1,032,332.2元。（網上圖片）

天價海鮮餐又突破新上限？網上日前瘋傳帳單照片，顯示日期為5月5日，有市民到荃灣潮江春吃飯，6個人連加一服務費要1,032,332.2元，點了的菜式包括黑椒蘑菇牛柳粒、鵝片、咕嚕肉及炸子雞等合共8項，大部分是正常價錢，唯獨有2隻澳洲龍蝦要936,936元，即每隻468,468元，但樓主語調輕鬆，相信是誤會一場。

網民笑言原來現時澳洲龍蝦如此貴，竟要逾40萬一隻。（資料圖片）

帳單令網民爆笑，「隻龍蝦成40幾萬一隻一定好好味」、「越南盾？」、「呢兩隻活佛嚟㗎」、「成球嘢食餐飯」、「估唔到家下澳龍咁貴」。許多人認為前後3個數字重覆，很可能只是打錯，「好大機會係龍蝦係時價$936」、「936 + 936 = 936,936」。

潮江春回覆《香港01》表示，事件純屬「打錯單」，因龍蝦是時價海鮮，職員落單時要按「自由定價」再另行輸入海鮮價錢，客人點了2隻龍蝦合共936元，該名職員誤將936元打了2次，才會變成936,936元，發現後已即時改回正確價錢並致歉，客人當時未有作出投訴，相信覺得事件特別才會拍照上網分享。

（綜合）