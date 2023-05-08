倫常慘劇！富婆阻拍拖　遭14歲孫女伙15歲男友斬殺　揭心酸內情

學生談戀愛問題，竟觸發殘忍命案。泰國孔敬府發生倫常慘劇，1名14歲女生因被祖母阻止拍拖，竟與15歲男友合力斬殺63歲祖母，並企圖埋屍於自家香蕉種植園內，但遭鄰居揭發。2人已承認罪行，警方調查發現更多心酸內情，原來祖母是擁有眾多資產的富貴人士，已為兒孫們建好房子作日後居住，而阻攔孫女拍拖的主因，是她發現孫女的男友吸毒，不想誤了孫女終身才阻止，詎料竟招來殺身之禍。



泰國孔敬府發生倫常慘劇，4歲女生因被祖母阻拍拖，竟與15歲男友合力殺害63歲祖母，並企圖埋屍於自家香蕉種植園內。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於周六（5月6日），鄰居於凌晨2時聽到隔壁家傳來哭聲，查看發現婆婆的遺體，連忙叫村民們幫忙並報警。警方接報到場調查，見到63歲女死者康潘屍體呈仰面狀，額頭凹陷，頸及背部有多處刀傷，初步判斷死者是被其14歲孫女和15歲男友合謀殺害。

孫女和其男友承認犯案，供稱事發當天2人相約見面遭到祖母阻止，引發她們不滿，於是合謀攻擊祖母，希望令對方致殘而無法阻止他們相戀，但祖母奮力反抗，男友便用刀劃傷了其手臂；然而祖母未有退讓繼續阻攔，2人遂在其背後捅了一刀，祖母終倒地死亡。

警方接報到場調查，見到63歲女死者康潘屍體呈仰面狀，額頭凹陷，頸及背部有多處刀傷。（示意圖／gettyimages）

警方調查揭發更多心酸內情。死者鄰居表示，死者經濟條件不錯，擁有2輛六輪車及許多資產，還已為兒孫們建好房子作日後居住，而死者發現孫女的男友吸毒，怕會耽誤孫女終身，於是千方百計阻攔2人談戀愛，沒想到發生今次悲劇，以這種令人無法接受的方式死去。

家屬正積極配合警方調查，並為死者準備葬禮，而鄰居都前來悼念死者，又幫忙把蕉林的蕉樹砍下，對此悲劇表示哀傷。