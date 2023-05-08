每天喝2杯這種果汁　中年男突水腫求醫　醫生一查驚：要洗腎了

大多數人從小都被灌輸要「多吃蔬果」習慣，不過凡事都要適可而止，以免造成反效果！較早前台灣就有醫生分享，曾有患者因為水腫而求診，不料檢查後發現其腎絲球過濾率（腎臟在單位時間內清除血漿中某一物質的能力）嚴重偏低，必須洗腎，最終揭發原來是他每天都喝2杯這種飲料所致。



台灣有患者因水腫求診，檢查後必須進行洗腎治療，揭發原來他每天都喝2杯這種飲料。（示意圖／GettyImages）

營養功能醫學專家劉博仁在節目《小宇宙大爆發》中分享曾遇過的病例，該中年男子是公司老闆，每天忙於周旋事業，加上從來不做身體檢查，某天突然發現水腫，才到醫院求診，檢查後才發現他的腎絲球過濾率僅剩6至7分，屬於偏低情況，因此必須進行洗腎治療。

劉醫生詢問患者飲食習慣，對方解釋「我每天都有吃維生素C，喝西瓜汁」，揭發原來他家裏存放大量西瓜，每天都會吩咐傭人把西瓜製成2杯西瓜汁來喝，而且他10年前便已患上糖尿病，再因長期攝取過高糖份，以致肚子變大，血糖升高，加上不做體檢導致病情惡化，腎功能受損。

台灣有患者因水腫求診，檢查後必須進行洗腎治療，揭發原來他每天都喝2杯西瓜汁。（示意圖／GettyImages）

+ 2

劉醫生直言「西瓜裏的維生素C不多，但糖很多」，故提醒吃水果是好事，但食過量太甜的水果反而會造成身體負擔，所以必須適量地攝取。而食安專家譚敦慈也建議，每日水果攝取量大約是2個拳頭般大小，且要盡量避免在晚上7點後食用，以免血糖升高和造成脂肪肝等問題。

（小宇宙大爆發）