不問自取！暴雨下大埔港女擅取店門前雨傘　店方發片尋人後續咁樣

今日（5月7日）本港暴雨連場，天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告，如市民沒帶雨傘的確「頭痕」，但也不應不問自取去他人雨傘！本港網絡下午瘋傳1段影片，指今日暴雨期間，大埔有港女竟擅自取用放在店舖門前的大雨，上載影片的店方無奈表示「小姐，你借用完把雨遮麻煩拎返落舖頭，唔該晒」。該港女的做法引來網民批評，直斥「不問自取，是為賊也」、「成個大埔形象俾妳搞『彎』晒喇」，認為店方應報警處理。

事件在數小時有突破發展，店方刪除了相關影片，指該港女已歸還雨傘，並解釋了原因及道歉，期望網民「高抬貴手」刪去相片，「無謂再（令影片）發酵落去」。然而網民仍認為港女即使歸還雨傘，其「不問自取」做法不能接受。



本港網絡下午瘋傳1段影片，大埔有港女竟擅自取去放在店舖門前的大雨傘離去。（facebook群組「大埔TAI PO」）

本港今日（5月7日）大雨連連，天文台更於下午1時35分發出今年首個紅色暴雨警告信號，至下午2時45分才改發黃色暴雨警告信號，至下午3時15分取消所有暴雨信號。大雨中最苦惱莫過於「無遮用」，但擅自他人的雨傘「渡難關」也實在說不過。

下午2時許，大埔某店舖職員在facebook群組「大埔TAI PO」上載閉路電視（CCTV）影片，留言「小姐，你借用完把雨遮麻煩拎返落舖頭，唔該晒」。

從影片見到，該名長髮穿長裙的港女站在店門前，看了看街上暴雨，便轉身查看，發現店門前有黑色大傘夾在手推車與門口之間，便伸手取去雨傘，打開後撐傘離開，其間完全沒有走入店內詢問是否可借用雨傘。

大埔某店舖職員在Facebook群組「大埔TAI PO」上載閉路電視（CCTV）影片講述事件。（facebook群組「大埔TAI PO」）

港女做法引來網民批評，直斥「真係好肉酸」、「不問自取，是為賊也」、「成個大埔形象俾妳搞『彎』晒喇」、「所以我點都唔放出面遮架，我情願唔入」、「佢真識攞，攞把咁大把又咁靚」、「好心啦，問句聲有幾難」，又認為店方應報警處理。

惟事隔數小時有突破發展。店方近傍晚刪除相關影片，指該港女已歸還雨傘，並解釋了原因及道歉，期望網民「高抬貴手」刪去相片，「小姐已經還咗雨遮俾我，多謝大家關心，相同片我都會刪去，無謂再發酵落去，亦都請各位大埔友高抬貴手可以刪去舊有照片，多謝大家」。

事隔數小時有突破發展，店方近傍晚刪除相關影片，指該港女已歸還雨傘，並解釋了原因及道歉。（facebook群組「大埔TAI PO」）

然而網民仍認為港女即使歸還雨傘，但「不問自取」做法不能接受。店方則重申，「小姐親自嚟還雨遮，亦解釋咗原因，亦無提任何條件，我接受解釋後係明白，所以都希望大家高抬貴手，謝謝」，並強調店方並非在賣廣告博宣傳。