老公突常赴內地過夜　人妻起疑偷偷跟蹤　唔見小三卻揭更恐怖秘密

另一半經常外出過夜兼行蹤不明，難免會讓人認為有出軌之嫌。1名人妻早前在討論區發文，稱其丈夫最近經常到內地過夜，故懷疑他是否北上「包二奶」，直至早前因為奶奶到家中幫忙照顧小朋友，她才有空暗中跟蹤丈夫。不過，人妻最後發現丈夫北上原來是參加了「周末睇樓團」，惟她早已表明無意離開香港，故不明白丈夫仍然要看樓盤，不禁質疑「唔通佢喺上面真係有第二個？所以要間屋養二奶？」。



有人妻發現丈夫不知緣由地經常到內地過夜，經跟蹤後發現丈夫參加了「周末睇樓團」，細想下恐情況更壞。（電影《跟你老婆去旅行》劇照）

該名女子在香港討論區以「偷偷跟老公北上點知發現佢北上嘅秘密」為題發文，表示最近丈夫不知緣由地經常到內地過夜，故她懷疑對方北上「偷食」，甚至「包二奶」，她一直想跟蹤丈夫，以求證對方前往內地的真正目的，但奈何家中有小朋友要照顧，實在難以抽身。

直到最近，由於奶奶到家中居住數天，樓主終於可以交小朋友給奶奶照顧，自己則偷偷尾隨再次北上的丈夫。不過，樓主最後發現丈夫原來到內地是與導遊會合，原來是參加了「周末睇樓團」，便回想起過往曾聽對方說內地買樓相比香港容易，但樓主也明確地表明反對，並指在內地生活不方便，亦無意離開香港。丈夫的舉動令樓主百思不得其解，「講咗話唔會考慮買大陸樓，所以我都諗唔明點解老公仲會參加呢啲團？」。

樓主曾明確地表明反對買內地樓，強調無意離開香港，故丈夫參加睇樓團的舉動令樓主百思不得其解。（《跟蹤人生》劇照）

樓主續指，她尾隨丈夫至通關口岸並看見對方與導遊會合後，便沒有繼續跟蹤，又形容丈夫對自己很好，「只係唔知佢成日北上做咩……唔通佢喺上面真係有第二個？所以要間屋養二奶？好想問老公，但一問佢就會知我跟蹤佢」。

不少網民紛紛留言回應，部分人認為樓主過於多疑，但假如有懷疑對方出軌，便應及早問清楚，「真係純粹想買樓啫，唔使諗多」、「可能買大陸樓退休住」、「咁大件事，同佢講清講楚，早知早離開，唔使估估吓」；惟也有網民認為樓主的質疑有道理，稱「睇大陸樓要過夜？一個已婚男人經常上內地過夜，無論甚麼原因，總有點古怪」、「繼續跟，可能見到唔同嘢」、「金屋藏嬌呀（即係包二奶）」。