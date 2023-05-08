初創企業時薪$40請設計師　大學學歷要識4設計軟件　網民：美金？

網民常常笑言在香港做設計師「慘過做乞兒」，近日網上流傳招聘廣告，顯示1間本地初創企業有意聘請兼職程式介面設計師，要求應徵者需具大學學歷、熟悉至少4個設計軟件，並要附上作品集，以顯示其設計能力及經驗，惟相關兼職時薪僅為40至60元。相關職位隨即引來網民討論，不少人直指以最低工資聘請設計師出手過低，揶揄該公司或需以「美金出糧」才能請到符合要求的人選。有網民指如此職位時薪卻「低過譚仔遮遮（姐姐）」，慨嘆「不如躺平算數」。



網上流傳招聘廣告，顯示1間本地初創企業有意聘請兼職程式介面設計師，要求應徵者需熟悉至少4個設計軟件，並要附上作品集，惟相關兼職時薪僅為40至60元。（《IT狗》劇照）

「黐X線，呢份工又幾筍喎！」有網民日前於連登討論區發文，貼出一則本地初創企業發出的招聘啟事。截圖可見，該初創企業有意聘請兼職用戶介面及體驗平面設計師（UI UX Graphic Designer），並列出至少6項要求，包括需擁有大學學士學歷、具有UI UX設計經驗、熟悉至少4種設計軟件及程式、擁有在Agile、Scrum等「敏捷開發」環境中工作的經驗、具備關注細節及能夠在緊迫期限下工作的能力，以及擁有良好溝通能力等。

該初創企業亦要求應徵者提供過往個人作品集（Portfolio），以證明其具有實際設計能力及將意念轉發成產品實際經驗。獲聘者每周需工作15小時，需於周末工作，惟工作時間可彈性安排，而曾有網頁或手機應用程式設計，以及動畫設計經驗應徵者將獲優先考慮。

雖然要求多多，該兼職設計師的職位時薪卻只有40至60元，即僅達今年5月1日更新的法定最低工資水平，若以每周工作15小時計算，周薪600至900元。

不少網民看過該則招聘啟事也紛紛留言，批評相關初創出手過低，甚至屬離地程度，「請唔起就自己落手做啦」、「當秘撈都嫌人工低啦，一個星期15個鐘，weekend做都畀晒兩日佢」、「笑死，個hr係咪唔知市價？」、「如果係美金都算make sense」。亦有人揶揄稱「有咁多嘢學，想貼錢返」、「返工唔一定為錢，啲經驗一定好寶貴啫」。