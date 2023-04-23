屯門魚市場請人　凌晨返工做6日時薪只得呢個數　網民：為興趣？

今時今日找份筍工不容易，但僱主請人同樣困難。網上流傳招聘廣告，政府魚類統營處轄下的青山魚類批發市場聘請營業及會計部以及清潔員工，要求每周上班6天，並須於凌晨3時至早上8時工作，惟兩個崗位的時薪僅為56.9元，引來網民熱議。不少人批評相關薪金非常離地，直指「車錢都蝕畀你」、「為興趣返工？」，質疑僱主能否成功請人，。



網上流傳招聘廣告，政府魚類統營處轄下的青山魚類批發市場聘請營業及會計部以及清潔員工，時薪僅為56.9元，引來網民熱議。（fb「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

有網民近日於facebook群組分享1則以通函郵寄發送的招聘廣告，顯示僱主為政府魚類統營處轄下、位於屯門湖山路的青山魚類批發市場，聘請職位分別為營業及會計部以及工友部的時薪僱員，但未有交代相關職位屬政府合約或是由外判公司負責。

單張上的資料列明職位要求，兩個職位同樣須每周工作6天，於凌晨3時至早上8時上班，即每天工作5小時，休息日則採取輪休制。營業及會計部職位的工作為負責登記、點核魚貨及收支票，要求求職者須懂良好粵語及懂寫中文；而工友部職位實際為清潔員工，負責市場內一般清潔工作，沒有特別資歷要求，獲聘者更會獲額外津貼，惟單張上沒有標明津貼金額。

營業及會計部職位的工作為負責登記、點核魚貨及收支票；而工友部職位實際為清潔員工，負責市場內一般清潔工作。（魚類統營處圖片）

相關招聘廣告引來網民討論，不少人直指2個職位要求半夜上班，地點相對偏遠，加上工作地點位於魚市場，本來已屬厭惡工作，但時薪卻不足60元，質疑公司能否成功請人，「又通宵、又厭惡、段鐘計、工時短，一百蚊個鐘都無人做啦」、「工時咁短，時薪咁低，仲要半夜搵車搭車，真係來回無兩粒鐘，車錢都蝕畀你」。

亦有人質疑對時薪的金額感不解，「時薪點解要有9毫子咁零丁？」、「56.9是不是什麼宗教信仰嘢嚟嘅」，有人說「畀勞工處睇㗎，佢哋有盡力請人，大量派埋傳單，但都請唔到，跟住就等輸入外勞」、「放工如果有條斑拎走又做唔做得過呢？」。

不少人直指2個職位要求半夜上班，地點相對偏遠，加上工作地點位於魚市場，本來已屬厭惡工作，但時薪卻不足60元，質疑公司能否成功請人。（Google地圖截圖）

根據《僱傭條例》，僱員如連續受僱於同一僱主4星期或以上，而每星期最少工作18小時，可享有如休息日、有薪年假及疾病津貼等的權益，因此魚市場的2個招聘職位理應可獲僱員福利。與此同時，若僱主與僱員的僱傭關係達60日或以上，僱主便須為僱員參加強積金計劃，按照法例定時供款。以每月上班24天、每天5小時計算，2個職位的總時薪均不足7100元，因此僱員毋須供強積金。