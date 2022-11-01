咁叫錯？打工仔呢個姓氏被人事部質疑串錯　網民：唔識就虛心請教

姓氏拼法無奇不有，別開口就說別人串錯！有打工仔日前發文，稱去見工時突然被人事部職員指他串錯自己姓氏，笑問網民是否知道「蔡」，除了拼作「Choi」，還可以拼作「Tsoi」。不少網民稱蔡還有其他拼法，而且也不限於蔡，很多姓氏都有其他拼法，揶揄該人事部職員「自以為是」，但有人就認為對方似刻意找麻煩，想落「下馬威」。



打工仔被人事部職員問是否串錯自己的姓氏。（示意圖／GettyImages）

有打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」，笑言「其實HR應該都幾熟啲英文姓氏串法？」，他日前去見工，姓「Tsoi」的他竟被人事部職員質疑「串錯自己姓氏」，笑問有多少人知道姓氏「蔡」，「除咗Choi仲可以係Tsoi？」。

帖文引來網民爆笑，「你咪微笑話：其實我都係跟出世紙寫」、「我個怡係yi，話我串錯，應該係yee先啱」，或暗諷式回應「哦，咁英文有好多拼音標準，例如國際拼音、羅馬拼音、韋氏拼音，唔知唔出奇嘅」，應以身份證為準。

有人揶揄部分HR自以為是，「世界很大，唔識就虛心請教」、「咁證明依個HR 依生人做嘅公司人數唔係多」，「我諗當佢遇到一個馬拉／新加坡嚟嘅candidate（求職者），我諗佢會懷疑人生」，但有網民反指對方是刻意指責寫錯姓，用意只是要給「下馬威」。

事實上，姓氏「蔡」有多種拼法，網民提到還有「Choy」、「Choi」等，有網民和同事一樣姓蔡，但「我係Choi，佢係Choy，Tsoi都啱但我就少見啲」。另外討論還提到其他例子：

1.「Chen，陳張程鄭都遇過」

2.「Chin」以為姓錢，但還是姓陳

3.「姓陳可以係Chan／Chen」，星馬人更會寫作「Tan」

4.「我老細性Chan，中文姓曾（新加玻人）」

5.「我同事入機打英文姓係Cheung，中文打陳」

6.「我姓魏Ngai，成日畀人改姓顏Ngan...」

7.「我Tseung都可以係姓蔣，廣告打黎都係搵張小姐」

（facebook專頁「奴工處」）