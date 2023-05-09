驚險！校巴司機突昏倒　13歲男童神反應1招救66人性命　獲讚英雄

小朋友潛能無限大！美國1名13歲男童日前上演「1人救全車」好戲，當時校巴女司機在駕駛期間突然身體不適暈倒，校巴頓時進入「無人駕駛」狀態。生死一瞬間，男童「神反應」上前發揮小宇宙，1招救下全車66人性命，事後被讚揚是「英雄」。



校巴司機駕駛期間突然暈倒，生死一瞬間，13歲男童「神反應」上前救下全車66人性命。（示意圖／gettyimages）

綜合外媒報道，事發於4月26日，美國密西根州有1名校巴女司機在駕駛時，發覺自己身體不適，於是透過對講機通知公司，稱會把校巴停在路邊等候支援。詎料剛匯報完，女司機就突然失去意識，校巴進入「無人駕駛」狀態下失去控制，更偏離了車道，後方傳來乘客尖叫聲。

狄龍成功救下全車66人性命。（示意圖／gettyimages）

突如其來的生死時刻，13歲男童狄龍（Dillon Reeves）快步衝到司機位置踩下剎車掣，抓住軚盤讓車子不再偏移。直至車子停下後，狄龍回頭叫其他乘客報警「打911，現在！」，他英雄的救援過程被車內閉路電視（CCTV）全程拍下。

13歲男童狄龍的迅速行動令全車66人獲救，事後被大讚是「英雄」。（網上圖片）

警員與消防員趕到現場，確認所有學童乘客沒有受傷，暈倒的女司機則送醫急救。

狄龍成功救下全車66人性命，事後被大讚是「英雄」，其父母對兒子的英勇行為感到驕傲。至於為何懂得控制校巴，狄龍父母透露，兒子每天都會觀察他們及司機怎麼駕駛車輛。