咁神奇？女子坐2次過山車兼做1事　翌日竟排出腎石　醫生拆解原理

原來想排腎結石，可以這麼簡單！較早前美國有女子深受腎結石問題困擾，她查看網上資料發現搭乘過山車或有助排出腎結石，故到迪士尼進行實驗，以驗證真偽。她當天共乘坐兩次過山車，並如常飲食和遊玩其他設施，可是回家時已感到疼痛不止，不料翌日如廁時，竟發現真的排出腎結石，故將片段分享到網上，以其經歷親證過山車療法成效。



美國有女子深受腎結石問題困擾，網上資料顯示搭乘過山車或有助排出腎結石，她到迪士尼搭乘兩次後，翌日真的排出結石，故分享片段力證其成效。（stephen_fallon@TikTok）

外媒報道，美國女子法倫（Steph Fallon）本來就患有腎結石，在網上搜尋治療方法時，竟發現一種不尋常療法，就是坐過山車。她在TikTok分享影片，並寫道「跟我去迪士尼排腎結石吧」，隨後便到佛羅里達州奧蘭多（Orlando）的迪士尼，坐上名為「巨雷山驚險之旅（Big Thunder Mountain Railroad）」過山車，親身體驗有效與否。

從影片所示，法倫先是在迪士尼園區進食小食，亦有看表演和玩其他機動遊戲。她指，由於網路資訊表示要坐最後一排才有用，所以她決定搭乘兩次「巨雷山驚險之旅」，亦堅持坐在最後一排，不過買完紀念品準備回家時，卻感到異常劇痛，連晚餐都吃不下。不料翌日睡醒如廁時，她發現真的排出了結石，所以分享短片力證過山車療法成效。

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其實密西根州立大學（Michigan State University）的研究專家早在2016年曾使用3D列印的矽膠腎臟模型作實驗，模擬有尿液與結石狀態下，在不同座位搭乘20次過山車，結果顯示前排位置的假腎結石排出率為16%，而後排所排出率高達63%。台灣泌尿科醫生亦指出，由於過山車進行時會有不同姿勢震動，當中包括倒立，所以更容易排出藏於人體深處的腎結石。

（綜合）