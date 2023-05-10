驚！丈夫陪產目擊醫生「扯斷女嬰頭」　院方提1條件逼簽保密協議

本應見證新生兒出生的喜悅，竟然變成連場噩夢！巴西有醫生幫孕婦引產時，竟然將女嬰頭部活活扯斷下來，在旁陪產的女嬰父親及外祖母目擊慘況被嚇呆，而孕婦亦因此出現睡眠問題。至於院方事後竟然以幫女嬰殮葬為條件，要求家屬簽署協議，同意不需將屍體送到法律部門驗屍。夫婦堅決反對，並到警局報案。



33歲巴西女子桑托斯在醫院接受引產時，醫生將女嬰頭部活生生扯下來。（Twitter圖片）

綜合外媒報道，巴西東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）美景市（Belo Horizonte）UFMG 臨床醫院（Das Clinicas da UFMG），懷孕28周的33歲孕婦桑托斯（Ranielly Coelho Santos）因高血壓於4月24日住院觀察，後由院方安排於上周一（5月1日）進行引產。

桑托斯育有1名9歲女兒，是次懷上的女嬰是第二胎，她早已想好幫小女兒命名為維多利亞（Manuelle Vitória）。手術當天，桑托斯的丈夫席爾瓦（Victor da Silva）和母親全程隔着玻璃陪伴在旁。沒想到分娩過程竟然出現問題，女嬰頭部出來後，桑托斯已經沒有氣力，所以醫生向她腹部施壓，同時試圖將嬰兒拉出來，沒想到一用力就將嬰兒頭部活生生扯下來。而席爾瓦和桑托斯的母親就隔着玻璃目睹整個血腥場面。

女嬰死亡證明。（Twitter圖片）

席爾瓦稱，在引產期間，女兒有明顯眨眼和動嘴動作，證明她頭部被扯下時仍然活着，他還透露當時醫生「整個人都爬到她（桑托斯）肚子上」。而桑托斯也表示，院方事後將女嬰身首縫合，當她掀開女兒遺體上的白布後，發現女兒頸上布滿縫線和撕裂傷。

至於桑托斯的妹妹就透露，桑托斯在小女兒夭折後患上失眠，就算成功入睡都會以為聽到嬰兒哭聲而驚醒；而在術後，「她縫了 60 針後幾乎不能走路」，加上看到家中早已預備好的嬰兒用品，更是令她神傷，「這種強烈的疼痛，讓你無時無刻不在哭泣。每次你想到那個女孩。東西在這裏，但是沒有孩子」。

桑托斯和席爾瓦拒絕簽署醫院文件，目前仍未從傷痛中恢復過來。（Twitter圖片）

醫院在事發當刻，以全額支付死者喪葬費用為條件，要求夫妻倆簽署協議，表示「已檢查過嬰兒屍體狀況」、「屍檢已在醫院進行過」、「屍體不需要送到法律部門驗屍」。不過，桑托斯和席爾瓦拒絕簽署文件，並且向警方舉報事件指醫院試圖逼使他們簽署文件。警方隨即立案調查，而女嬰遺體則被被送往法醫學研究所（IML）檢驗。

目前，屍檢結果尚未公布，而遺體已交還桑托斯等人進行殮葬。

（綜合）