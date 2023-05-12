勿摸榴槤！生果檔放金枕頭吸客　標明「一摸即X」　網民：夠直接

行街購物切勿手多多，否則隨時有嚴重後果！有榴槤愛好者日前街經屯門一生果店，見店方將1個已開的金枕頭放於店面作招徠，旁邊放有告示警告「唔好摸」，甚至加入粗口明言「一摸即X」。相片引起網民討論，有人認同店家做法，指許多人「落手摸落手撳」卻不買，有機會影響生果品質，但亦有人批評店方態度惡劣，指大可有禮提示顧客，而非惡言相向。



有榴槤愛好者日前街經屯門一生果店，見店方將1個已開的金枕頭放於店面作招徠，旁邊放有告示警告「唔好摸」，甚至加入粗口明言「一摸即X」。（fb「香港榴槤關注組」圖片）

有榴槤愛好者於facebook群組與同好們分享相片，指在屯門新墟一間生果檔留意到相當吸睛的告示牌。從她上載的相片可見，生果檔在膠籃上放置木板，上面放有多個金枕頭榴槤，亦有發泡膠板標明價錢為「每磅34.9999元」。

店方將其中1個榴槤切開，以保鮮紙包裹保護，展示圓潤飽滿的果肉以作招徠，旁邊則有另一告示牌，警告顧客切摸果肉，更「爆粗」寫上「一摸即X」，令樓主不禁笑問「恐嚇呀？」，又表示看到告示牌後「恐慌到即走」。

店方將其中1個榴槤切開，以保鮮紙包裹保護，展示圓潤飽滿的果肉以作招徠，旁邊則有另一告示牌，警告顧客切摸果肉，更「爆粗」寫上「一摸即X」。（fb「香港榴槤關注組」圖片）

相片引來一眾榴槤發燒友熱議，有網民批評店方態度惡劣，認為毋須用粗口及以警告方式告知顧客，「咁串一定唔買」、「大佬，唔摸過，我點知係咪塑膠嚟㗎」、「全世界得佢有榴槤賣？」。另有網民錯重點，批評店方定價取巧，「$34.9999？老實啲寫$35唔得嘅」。

不過有網民卻認為生果檔豎立警告牌情有可原，指店家做法直截了當，「其實係先小人後君子」、「好多人用手指篤過又唔買」、「夠直接，我鍾意」、「人人都落手摸落手撳，邊個敢買？」、「寫得隱晦無作用，畫出腸啲人又話串又話惡，呢個世界好難做」。