淘寶中伏！港女$190買小風扇　打開驚現恐怖1幕險毁容：信心全失…

雖說「平嘢冇好」，但貴價貨不一定代表品質佳。有港女在網上訴苦，指日前花費190港元，經淘寶向1間旗艦店購買小型電風扇，到貨後使用不足2天便出事，不但扇葉全碎，而且碎片飛出險令她毁容。客戶服務中心更要求樓主必先退貨才會退款，令她大嘆「對呢間公司信心全失」。事件引來網民熱議，有人留言稱「都未爆炸，大驚小怪」，亦有網民卻指「買咗2把，用咗1個月，大聲但大風，無乜所謂，爽用中」。



樓主花費190港元，經淘寶向1間旗艦店購買小型電風扇，到貨後使用不足2天便出事。（facebook群組「淘寶開心share」）

樓主在facebook群組「淘寶開心share」昨晚（9日）圖文並茂指，早前在淘寶向1間旗艦店購買1部小型電風扇，索價190港元。前日（7日）收貨後開始使用，樓主強調電風扇沒有跌過，亦沒有異物卡住，但使用期間扇葉突然全碎，碎片飛出，樓主險被擊中臉毁容，於是向客戶服務中心詢問，但對方堅持樓主退了貨後才肯退款，她慨嘆「諗住搵返旗艦店買無死……對呢間公司信心全失」。

小型電風扇扇葉全碎，飛出碎片，險令樓主毁容。（facebook群組「淘寶開心share」）

帖文引來多名網民討論，有人留言指「話咗用電的唔好淘，係都唔聽……其實呢啲風扇仔，喺香港買咪一樣」、「由於呢把個馬力太大，咁細小嘅零件未必頂得順個轉速，所以唔敢買」，更有網民笑言「都未爆炸，大驚小怪」。但有網民指自己「買咗2把，用咗1個月，大聲但大風，無乜所謂，爽用中」、「我都買咗，太嘈少用」。

（facebook群組「淘寶開心share」）