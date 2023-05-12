人妻健身遇男鄰居　攬腰入旅館3小時同捱告　法官1原因僅判妻賠償

健身室讓用家鍛練身材，並非用來結識異性，更加不應是出軌地方。台灣一名人妻在健身室偶然認識住在同一棟大廈的男鄰居，兩人暗生情愫，不時相約一起出遊，引來女方丈夫懷疑，於是聘請私家偵探拍片存證，懷疑拍到兩人入住旅館長達3小時。相信自己被戴綠帽的丈夫憤而向兩人提出索償，但法官認為他無法證明片中男子就是男鄰居，駁回索償申請，不過圖像顯示人妻和一名男子有親密舉動，加上入住旅館自招嫌疑，她被判需要向丈夫賠償10萬新台幣（約2.5萬港元）。



丈夫懷疑妻子和男鄰局出軌，於是聘請私家偵探拍片存證，懷疑拍到他們入住旅館長達3小時。（Getty Images）

根據判決書，事發2022年，顏姓人妻住在高雄市鳳山區一棟大樓4樓單位，經常前往一間連鎖健身室健身，其間認識住在同一棟大樓15樓的林姓男鄰居。兩人日久生情，情不自禁經常相約出遊，令到女方胡姓丈夫起疑，於是委託私家偵探調查。

私家偵探嘗試拍攝兩人出遊情況，見到顏女與林男前往雲林劍湖山世界和台中逢甲夜市，不時勾肩搭背及摟腰。片段亦拍到，顏女在凌晨約1時開車接載1名男子回家，下車時片中男子依依不捨摟住顏女纖腰，到了2022年3月，她更被拍到和1名男子入住高雄一間旅館，約3小時後才離開，令到胡姓丈夫難以接受，憤而向妻子和林男索償50新台幣（約12.5萬港元）。

丈夫看到妻子與陌生男子入住旅館，大感崩潰決定向兩人索償。（Getty Images）

事件搬上法庭，林男否認指控，表示不知道顏女已婚，但胡男卻認為兩人同住在一棟大樓，應該輕易查證到妻子身分。法院審理林男提供的影片和旅館閉路電視片段證據，雖然見到顏女和一名男子拖手摟腰進入旅館，但因畫質不佳，無法證明片中男子就是林男，難以認定林男侵害胡男的配偶權，所以駁回胡男對林男的索償。

至於顏女，法院認為片中她與陌生男子的舉動已超越普通男女交往行為，因此侵害丈夫配偶權，雖然沒有證據證明她進入旅館後有與人發生親密行為，但根據一般社會大眾的印象，若非沒有親密關係，不會進入旅館房間，所以根據社會通常觀念，顏女破壞婚姻生活及家庭幸福，因此判處顏女賠償10萬新台幣（約2.5萬港元），案件可以上訴。

（綜合）