公屋智慧｜港女見住戶鐵閘掛布不解求問　網民拆解真相原來超有用

不少公屋住戶都習慣在鐵閘上掛一塊布，有港女近日於網上發問，表示不解住戶此做法，帖文隨即引來網民紛紛解答，「舊時嘅人要開門通風，又唔想俾路人睇到，所以加布，而家就唔使，因為家家都唔會開門」；甚至有網民指出與風水有關，「中國人風水學其中一個說法，門開了之後最好不要立即見廳，很多私人樓的入門有個玄關就是這個意思啦」。



不少公屋住戶都習慣在鐵閘上掛一塊布，有港女近日於網上發問，表示不解住戶此做法。（facebook群組「老餅話當年」圖片）

該港女於facebook群組「老餅話當年」發文貼出照片，問道「以前啲鐵閘點解擺一塊布呢？」，照片可見一道鐵閘中間位置被掛上一塊布遮擋，只餘上下空隙可從內或外窺探。

有網民「啜核」笑言，「對雙腳有自信，對上身身材缺乏信心」、「擋煞」、「白布表示投降」、「好似典當舖遮羞板咁」。

有網民認真解答指，住戶打開木門是想通風，同時又想保留私隱，故掛上一塊布，「半遮掩，可以同隔籬鄰舍打下招呼之餘，又唔怕你眼望我眼，通風之餘，又可以輕輕防下塵」、「因為出面行過啲八公、八婆，好鍾意望入嚟」、「雖然改咗不銹鋼閘我都係用緊，唔想俾路過的人一眼望入嚟」。甚至有網民分享「進階版」遮擋法，「底下加木板防公地洗地水入屋」。