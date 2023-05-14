送銀紙花唔吉利？藍紙幣配黑白包裝秒變送殯花圈　網民：一路好走

母親節到了，各位孝順仔女要如何慶祝？日前馬來西亞就有男生分享3張圖片，只見有花束用數百張鈔票製成，並配有少量玫瑰花，或許是顏色配搭失誤，以致花束像極了送殯時所用的花圈。不少網民都對花束表示反感，直言不吉利並覺得根本是要送給逝者，「還真有點節哀順變」、「好像一路好走」；亦有人猜測收花對象看見定會瞬間臉黑，故嘲諷「枉費當事人的用心」。



馬來西亞有人用數百張鈔票製成花束，並配有少量玫瑰花，但或許因為顏色配搭失誤，以致花束像極了送殯時所用的花圈，充斥不吉利的感覺。（FB「Adrian Eng Thong Yap」圖片）

該男士在Facebook發文並附上3張圖片，寫道「現今物價上漲，以前送花用面額大鈔，多改用一元紙鈔了…注：看的出在什麼花園拍照片嗎？」。從圖片可見，花束全由鈔票堆砌，並配有少量玫瑰花，收到的人原先應該高興，不過仔細看，由於花束是用只有1令吉（約1.8港元）的藍色鈔票，還要配搭黑色和白色包裝紙，對於華人來說，一看就感覺沒有「好意頭」，更遑論是要送人。

對於藍色鈔票配搭黑白色的包裝紙，不少網民覺得仿如置身靈堂，直言「不吉利」，「還真有點節哀順變」、「擺明就係送殯花圈啦」、「好像一路好走」、「這分明就是要獻給亡者的嘛」、「別擺在家門口」、「我一向不喜歡這種紙幣花，感覺是詛咒」。

亦有人嘲諷「炫耀不成反成了尷尬」、「枉費當事人的用心」、「顏色出了問題！」；有留言則猜測花束的接收對象，有感無論什麼人收到，都只會瞬間臉黑，「該不會是母親節禮物？會不會嚇到媽媽」、「這是分手之花嗎」。