冷氣機舒眠功能真正用途是什麼？上床前按一下才睡　一晚省電12%

時序進入夏季，近日來的氣溫逐漸上升直逼30℃甚至更高，不少人已經開始啟用家中的冷氣降溫，其中一項「舒眠」模式就引起網友好奇，不解其真正的功能是什麼、按了之後差別在哪？對此，Facebook Page《台電電力粉絲團》也解答了！



啟動冷氣「舒眠功能」差在哪？

一名網友在Facebook Group《爆廢公社》發文，表示無論傳統冷氣或變頻冷氣都有設置「舒眠功能」的按鈕，平時睡前也都會習慣性按一下再睡，然而原PO其實並不了解它真正的作用是什麼？對於省電或是舒適程度又有什麼區別？貼文一出馬上掀起網友討論。

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台電解答真正用途 一夜省電12％！

事實上，Facebook Page《台電電力粉絲團》對此也曾發文解答，舒眠功能其實不僅能讓人一夜好眠，更可以達到「省電」效果。原因是人體在入睡時新陳代謝會下降，體溫也會隨之降低，這時若有啟用舒眠功能，冷氣就會在這段期間內自動逐漸往上調1~2度，讓你在睡覺時同時享有舒適溫度還能進而達到省電節能。空間溫度每調高1度，大約可節省6%空調電力，也就是說使用舒眠功能，每晚最高可能電12％。

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另外，定期清洗冷氣濾網也能維持較好的冷房效果以及循環空氣品質，也能防止冷氣更耗電，建議民眾2至3週清洗一次。

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