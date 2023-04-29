太耐冇開冷氣機　一開驚見裏面竟然「有條蛇」　網民：你發達了！

氣溫逐日穩定，不少人已經開冷氣對抗高溫，也陸陸續續地開始清理冷氣準備迎接夏天。



然而冷氣經過一整個冬天沒吹，冷氣機裡就像「驚喜包」一般，不曉得會出現什麼。

日前有網友分享自己的恐怖經歷，在冷氣機中發現一條活生生的蛇（點擊放大瀏覽）：

來自台灣的莊姓女網友在Facebook群組「野生蛇相」分享，表示自己早起一睜眼發現冷氣那邊塞了一條疑似抹布的東西，好奇心驅使下將手指湊上前。

不料近看後，下一秒竟跟「兩個豆豆眼對視」，直接放聲大叫喊家人來。

發現是蛇之後，立即通報專業人士抓走，但是原PO還是想不通牠怎麼爬上冷氣的。

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原PO表示，自己住台南鄉下，房間在2樓，外面有一排1樓高的樹叢，紗窗沒破洞，冷氣本身的洗洞有封矽膠（Silicone）。

對此，網友紛紛留言討論：「以前家裡後院的兩層樓擋土牆，親眼見過蛇垂直爬上去」、「看過幾次蛇爬牆的影片，真心佩服牠們的攀爬能力」。還有網友專業地回應：「牆面如果不是光滑的，蛇是會爬牆的。」

也有一派網友安慰原PO，紛紛留言表示：「換個方式想，你要發財了。」據了解，台灣民間有民俗說法，夢見蛇或看見蛇要去土地公廟拜拜，因為蛇歸土地公管，看見或夢見蛇表示土地公有事找你，也有可能是「土地公送財來」。

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