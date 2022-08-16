冷氣開足一日24小時擔心電費暴增？人妻做1件事超慳電又平接近4倍

夏季高溫實在讓人熱得受不了，許多家庭冷氣一開就是24小時，但收到電費帳單後卻又相當崩潰。一名台灣網民發文呼籲大家一定要換變頻冷氣，他幾乎每天開冷氣，2個月電費卻只要2千5元台幣左右（約港幣660元），讓他直呼：「真的很香！」



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原PO透過Facebook Group《爆廢公社公開版》發文，表示最近收到新一期的電費帳單，竟然只要台幣2549元（約港幣660元），讓他趕緊呼籲大家真的要買變頻冷氣，舊冷氣就準備淘汰掉：「夏天只要有人在家，就有開冷氣的需求，電費才2千5元（約港幣650元），真的很香⋯」

他也曬出電費帳單，計費期間為6月2日至8月1日，在這2個月裡只用了989度電，電費為2549元（約港幣660元）。

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人妻做1件事超慳電又平接近4倍

網友們看了也都大讚變頻冷氣真的省錢：「真的要換！我們家一開始也是窗型定頻冷氣，夏天電費都9千到1萬1（約2350-2870元港幣），我就跟我老公說真的要換，一開始都不聽我的，最後被我洗腦成功了，換完真是香啊～安靜又省電！這次電費2千6元（約680元港幣），電費節能獎金扣了8百多欸（約200元港幣）！這樣真的知道我們去年電費多可怕了吧⋯」、「我們家換了三台變頻，電費差了1萬塊左右（約2600元港幣）」、「沒變頻以前的電費都7、8千元（約1830-2090元港幣），買了變頻之後只要2、3千元（約520-780元港幣），真的有差！」

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