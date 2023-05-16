Audi車主貼符咒「你睇我唔到」　想避違規罰款？　網民：哪裏買到

不少父母都會在車後貼上「Baby In Car（嬰兒在車上）」字句，提醒後方車輛他們載有兒童，不過日前新加坡就有司機分享馬路趣聞，有奧迪（Audi）車主在車後擋風玻璃貼上黃色護身符咒，內裏意思大約是希望交通督導員不要看到他，故搞笑稱「希望真的能避邪」。網民好奇符咒成效，笑問到底那裏可以取得符咒，惟有人覺得只要小心駕駛不違規，根本毋須害怕。



新加坡有司機看見前方車輛在擋風玻璃貼上黃色符咒，意思是希望交通督導員不要發現他，故稱「希望真的能避邪」。（FB「ROADS.sg」圖片）

樓主在Facebook專頁「ROADS.sg」發帖並附上兩張圖片，指他某天駕車回家時，看到前方奧迪（Audi）竟然在車後的擋風玻璃兩側各貼上1張符咒，而右邊的黃色護身符咒寫着「LTA, don’t see me（新加坡陸路交通管理局看不到我）」，猜車主希望能藉此避過違規罰款或刑責，「希望這能驅兇避邪」。

車輛後方的擋風玻璃兩側各貼上1張符咒，右方那張表明「交通管理局，不要看到我」。（FB「ROADS.sg」圖片）

另類符咒惹來網民關注，紛紛詢問符咒來源，「哪裏可以獲取這個符咒？」、「有沒有避開ERP（自動道路繳費系統）的符紙」；惟有人笑言「不知道地下世界也有 LTA？」、「LTA看不到，但TP（交通警察）看到了」、「你認為駕駛Audi（奧迪）會沒人注意到？」。有留言揶揄車主：「中國神懂英文嗎？」

亦有網友認為只要遵守交通規則，就不必擔心罰單，「希望LTA看到你，這樣你就不會有違法行為，避免你危及其他道路使用者安全」。