奶奶踩洗臉巾抹孫仔地上小便　堅持重用：洗淨可抹臉　新抱秒崩潰

與老爺奶奶衛生觀念不同，着實很為難！台灣有人妻於網上發文，抱怨老爺奶奶的衛生觀念很差，指出年幼的兒子最近正學習戒尿布，尿在地上是在所難免的事，但到訪她家的奶奶竟然拿擦臉和身體的毛巾，用腳踩在毛巾上抹尿，還說洗乾淨可以繼續用，令她十分衝擊和生氣。不少網民對樓主老爺奶奶的舉動感嘩然，揶揄「很簡單，擦過尿的那些毛巾，以後就是公婆專屬的毛巾。妳也可以告訴他們，都洗得很乾淨，而且是寶貝孫的童子尿，延年益壽，驅邪避凶，返老還童，老人家一定搶着擦」。



台灣有人妻於網上發文指出，指年幼的兒子最近正學習戒尿布，尿在地上是在所難免的事，但奶奶竟然拿擦臉和身體的毛巾，用腳踩在毛巾上抹尿。（facebook群組「爆怨公社」圖片）

該人妻於facebook群組「爆怨公社」發文指出，家中明明有抹尿的專用抹布，奶奶卻亂拿擦臉和身體的毛巾，抹兒子地上的尿，「還說洗乾淨可以繼續用」。樓主說，「不行，這條不能用了」，然後拿去丟掉，老爺竟破口大罵，甩門就走，她心想「真希望他不要再來了」，接着奶奶就哭着指摘是樓主的錯，「都是我這樣做，公公才會生氣，說我太潔癖！擦過地板跟尿，洗乾淨還是可以擦臉跟身體」。

樓主於帖文揶揄，「明明就是你們太髒，那麼捨不得一條毛巾，那就給你們拿去擦」。她又補充，沒與老爺奶奶住在一起，是兩老天天都來她家，直言「真的很不想公婆天天來我家，假日還搶我兒子去他們家住」，擔心兒子去兩老家玩時，兩老會用髒毛巾為兒子擦臉擦身。

奶奶強調，「（毛巾）擦過地板跟尿，洗乾淨還是可以擦臉跟身體」，令媳婦十分衝擊。（《BB來了》劇照）

網民留言批評樓主老爺奶奶沒衛生常識和不尊重他人，「沒衛生觀念的人真糟糕」、「老人家真的很有事，髒死了」、「那是尊重的問題」、「只能說觀念不同，但我也覺得擦過地板跟尿的毛巾，我沒辦法拿來擦臉擦手」。

有網民嘲諷，「那不就等同牙刷刷馬桶，洗乾淨再刷牙，看他們用不用」、「既然他們捨不得，就拿給他們使用啊！記得別洗啊，要孝順點」、「改天拿尿壺裝茶給她喝啊，洗一洗就好了」、「下次帶兒子去他們家，尿尿在地上用他們的毛巾來擦」。

有網民提出各種解決方法，「請老公跟婆婆說吧，就說老公自己不喜歡這樣混着用，不然永遠說破嘴也沒用」、「我會默默用漂白水消毒，不會當場給長輩難看」、「住不夠遠，要住遠一點，相隔幾個縣市，最好一個頭一個尾就沒這種煩惱了」。