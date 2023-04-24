奶奶一個原因揼曬全屋孖煙通！逼已婚兒著呢種底褲　人妻漁人得利

每個人的生活習慣都不同，住在一起時就難免產生摩擦。日前台灣一名女網友在網路上發文，表示奶奶因為發現已婚兒子穿四角內褲而當場暴怒，甚至把所有四角內褲丟掉，重新買一批回來，「說不換就搬出去」，貼文曝光後也掀起討論。



【圖輯】人妻：「我成功可以搬出婆家的大功臣居然是一件四角內褲…」點圖放大了解台網熱議的孖煙通事件👇👇👇

+ 15

日前台灣一名女網友在Dcard上以「為了一條內褲即將被逐出家門」為題發文，她透露某天在曬衣服時，奶奶剛好經過就問了一句「曬在那邊的四角內褲是誰的？」她當下也沒有多想，便回答是老公的內褲。沒想到奶奶卻當場暴怒，逼問「是誰買的四角內褲？」

原PO回憶剛和老公交往時，發現他竟然穿三角內褲，「我真的笑出來，沒有批評穿三角內褲的意思，因為我個人比較喜歡四角內褲，看起來比較成熟的感覺，連兒子也喜歡四角內褲」。原PO無法理解為何奶奶會如此生氣，還把四角內褲全部丟掉，重新買一批三角內褲回來。

【相關圖輯】外父傳來「3字揮春」 女婿睇到頭都大 答案終破解網民讚嘆不已（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

原PO表示老公讀書住宿舍時，就發現身邊同學大多都穿四角內褲，於是自己也跟著買來穿穿看，結果感覺比原本的三角內褲舒服許多，但因為奶奶很反對，所以他只好在學校穿四角內褲，回家時就換成三角內褲。原PO坦言老公以為婚後就不會被干涉，「結果也是氣炸，奶奶說不換回三角內褲就搬出去，所以我成功可以搬出婆家的大功臣居然是一件四角內褲」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「很明顯妳奶奶的控制程度非常強…快分開住，兒子都多大了，還管他穿什麼內褲？」、「搬出去也好，估計就是認為兒子被搶的奶奶」、「天啊…管很多就算了，連內褲都可以管，超可怕，兒子都大到娶老婆了欸」、「這理由也太好笑，該不會是奶奶以前被穿四角內褲的男人傷害過」、「奶奶太無聊了吧」。

【相關圖輯】婆媳｜奶奶要求新抱送她「L字頭」手袋 意指LV 新抱以奇招反擊（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

【相關圖輯】老爺禁止新抱同老公共浴 但要幫佢擦身 多年後奶奶再揭噁心真相（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

延伸閱讀：

狗狗被拴電線桿「孤獨站崗」！路過車主心疼下秒瞬間清醒：知道被綁的原因了

開業逾122年！台南知名鹹粥御用 「百年油條」無預警結束營業

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】