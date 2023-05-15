媽媽辭職陪家人！Last Day買彩券中大獎贏$575萬　第一件事極暖心

時來運到！加拿大有媽媽身兼兩職忙得不可開交，早前辭去其中1份工作抽時間陪伴家人，她在「Last day」（最後工作天）當日去油站買刮刮式彩券，竟中了100萬加元（約575萬港元）的大獎，興奮到無法工作。她受訪時大談如何用這筆錢，除用在房貸、子女和父母上，第一件事是領養狗狗，結果像命中注定一樣，一家人隨即在社交平台發現心儀的狗狗，馬上決定收編。



沙利文贏得大獎，第一件事是領養狗狗。（Twitter圖片）

加媒報道，新不倫瑞克省（New Brunswick）聖約翰市（Saint John）女子沙利文（Jamie Sullivan）有2份全職工作，早前決定辭掉其中1份，抽更多時間陪伴家人。在「Last day」當日，她去油站買了張10加元（約57港元）的刮刮彩券，竟刮出了100萬加元大獎（約575萬港元）。

沙利文指中獎一刻「非常超現實」，感覺早已注定，又像在發夢，已興奮到無法上班。她日前收到「大支票」，稱第一件事決定領養狗狗，已選定波士頓㹴，家人們多年來都想養，更剛好在facebook看到帖文，有1隻波士頓㹴幼犬等待領養，「我認為是注定的」，隨即聯絡網民希望收養。狗狗未到，一家人已為新家庭成員改好名，考慮到她買彩券發達，會命名做「樂透」（Lotto）。

網民紛紛送上祝福，有人提到自己38年來買同一組彩券號碼，最多只中過49加元。（資料圖片）

另外，沙利文打算將獎金用來還房債，打造全新的家，還會用在剛退休的父母身上，及為子女建立教育基金。她笑言遺願清單上有部分是看歌手的演唱會，例如美國鄉村音樂歌手Garth Brooks等，現在應該夠錢買VIP票及後台通行證，可以與偶像見面。

這項刮刮式彩券今年1月才推出，蘇利文贏得的是大獎，獎金為100萬，現時還剩下5個大獎。而賣出中獎彩券的油站，其零售商可分得1%的獎金。

網民們紛紛當下祝福，「我不否認嫉妒，但我真的為她感到高興」，又提及今時今日100萬加元無法用過世，「我還是會繼續工作」。其中更有位婆婆道出「警世」留言，「我為你高興，我快65歲了，38年來買同一組彩券號碼，最多只賺過1次49加元（約282港元），中10加元（約57港元）10次左右，希望它們（大獎）會在我太老無法花錢前出現」。

（綜合）