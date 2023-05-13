母親節2023｜冇住父母屋企使唔使畀家用？台網民熱議　每月畀咁多

需不需要給媽媽家用、該給多少，這是許多人常討論的爭議話題。



一名網友就在PTT發文表示，身邊一名在外打工的女生朋友久久才回家一次，他好奇想知道這樣還需要給爸媽家用嗎？不少人都認為還是要衡量自身能力。

畀唔畀家用同係咪住父母屋企有冇關係？點圖放大睇睇網民意見：

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原PO以「有人沒住家裡很少回家還給家用嗎」為題發文，他說身邊有一位台灣南部的女生朋友在台北租屋生活並工作，幾個月才會回家一次，而且有時候回家不過夜，頂多就待一天就再北上了。

原PO自己認為如果住家裡就應該要給家用，但若不住家裡的話還需要給嗎？大概會給多少？

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貼文引起熱議，「住家裡要給？不住家裡可以不用？應該是沒這種規定，想給就給，不想給就不要」、「看雙方經濟能力跟心態。就像住大學宿舍的人可以自己打工，有的也是跟家裡拿更多錢啊」、「家用的衡量是愛、能力、需求，不是規定」。

「看經濟能力量力而為，別沒給還情緒勒索伸手要錢就好」、「小時候你媽照顧你有跟你收過錢嗎？」、「要看感情，如果不錯會給家用，但如果家庭經濟不好……有可能這樣很辛苦」。

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不過多數人還是會給，「我有給哦，每個家庭狀況不一樣，要評估自身能力」、「我啊，都結婚7年每個月還是給家裡1萬（台幣，下同）」、「我單親家庭長大，不管有沒有住家裡每個月都固定拿錢回家，不問為什麼，我媽努力把我跟我弟養大，我覺得這很公平」、「還是會給一點吧，6000左右」、「我啊，幾乎都在台北，一年大概含紅包給家裡20-25萬不等」。

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