超密集！九龍公園驚現海量迷你青蛙BB 眼利網民靠1特徵揭真身是…
撰文：謝茜嘉
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近日本港經常下雨，吸引不少喜歡潮濕天氣的小動物現身，有網民發現九龍公園有大量迷你青蛙BB出沒，體型只有小指頭般大，並依附在石柱上，數量十分驚人，而且其外觀顏色令人不禁想起小曱甴。有眼利網民細看小青蛙的外貌，隨即認出真身品種是牠！
該網民最近於Facebook群組「香港自然生態論壇」分享相片，稱在九龍公園文物探知館外目擊一大堆黑點依附在多條白色石柱上，初時以為是曱甴，後來近距離觀察就發現一大堆蛙BB，令樓主非常驚訝，「一落雨，聯群結隊跑晒出嚟，唔知係咩嘢蛙，成個公園，周圍都見」。
相片吸引不少網民留言討論，「有適量青蛙喺公園，相信會少啲蚊蟲 」、「係咪地震嘅先兆」、「我都見過，幾得意」、「慶幸喺鬧市中仲見到大自然嘅景象」、「青蛙仔大遷徙」。
亦有網民憑樓主近距離拍攝的照片，分辨出真身品種是黑眶蟾蜍，相信是從蝌蚪變態而成不久，所以體形較細小，若長大至成體時會有6至10厘米，在香港十分常見。據香港濕地公園資料顯示，黑眶蟾蜍俗稱「癩蛤蟆」。牠們的體色由褐黃色至深棕色不等，全身布滿疣和小瘤。牠們眼後的一雙大耳後腺，除可分泌毒液對付敵人外，還能製成中藥蟾酥。
（Facebook群組「香港自然生態論壇」、香港濕地公園）