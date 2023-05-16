驚險！少女沙灘遭鯊魚兩度襲擊縫19針　幸保命卻因1事遭網民抨擊

美國佛羅里達州發生鯊魚襲擊人類駭人事件！1名13歲女童早前與朋友到海灘消遣，她在淺水區正在與友人聊天之際，不料突然遭遇6呎長的公牛鯊攻擊，當下她的反應是用手去抵禦，結果被咬傷腹部、手臂、手指及膝蓋等，須縫19針，總算大難不死。



綜合外媒報道，受傷的13歲少女里德（Ella Reed）在上周四跟朋友坐在海灘Fort Pierce Beach玩樂，她們當時在淺水區聊天，正當聊得十分投入，冷不防1條長6呎的公牛鯊突然出現，向她的腰部狂咬，「我感覺到鯊魚猛烈地撞擊我的肚子，所以我不得不用手臂和手來抵禦，因而遭牠咬到了我的手臂和手指」。

沙鯊撞擊里德腹部後，雖一度游開，但又再折返，里德只好再次奮力抵抗，她大聲尖叫驚動了母親，而母親看到女兒全身是血，感到十分震驚。

里德遭1條長6呎的公牛鯊突襲受傷，可幸並無生命危險。（影片截圖）

最終里德成功逃出生天，但傷口皮破血流，須縫合共19針，雖然飽受驚嚇及身體受傷，但今次事件無阻她再到沙灘享受陽光與海灘。

雖然里德死過翻生，本來是好事，但卻惹來網民抨擊，不解她為何第1次受襲後不離開，導致自己第2次受到襲擊，「在清澈的淺水中看不到鯊魚遊近她？第1次受襲後為何沒有離開？」、「被襲擊了第1次仍留在水中？」、「『最終牠又游回來』她受襲擊後仍留在原地？」。但亦有網民指出，「鯊魚速度驚人，來回移動可能很快，加上女童已受傷未能及時離開也不足為奇」。