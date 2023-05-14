4.2米超肥「吹脹鯊魚」擱淺沙灘惹圍觀　專家劏開腹部揭心酸真相

保護大自然人人有責。一名遊客到海邊遊玩，看到一隻長達4米的巨大鯊魚擱淺在沙灘上，連忙通報海洋生物搜救單位前來處理。



可惜鯊魚已經死亡，但研究員卻發現牠肚內還有40隻鯊魚寶寶胎死腹中，令人相當難過。

長達4.2米身形肥胖如被「吹脹」 剖腹才知令人難過的真相（點擊放大瀏覽，慎入）：

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綜合外媒報道，美國阿拉巴馬州奧蘭治海灘（Orange Beach, Alabama）有遊客於4月23日當天發現一條長達14英尺（約4.26米）、身形相當肥胖的無溝雙髻鯊（Great Hammerhead），趕緊連絡海洋生物搜救單位前來處理。

相關人員到達現場發現雙髻鯊已經不幸死亡，好在屍體相當完整，可以交給研究人員了解為何這隻雙髻鯊會擱淺死亡的原因。

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雙髻鯊的屍體被送往密西西比州立大學海洋漁業生態學（Mississippi State University Marine Fisheries Ecology）研究團隊，研究員進行屍檢後發現令人難過的消息，這隻擱淺死亡的雙髻鯊是一隻懷孕母鯊，體內竟有40幾隻小寶寶尚未出世，由於雙髻鯊媽媽已經死亡，所有的孩子也因此胎死腹中。

研究員難過的表示，這隻雌性雙髻鯊因為懷孕的關係體型相當肥胖，解剖後發現牠肚內竟有不少未出世的小寶寶感到非常遺憾，儘管目前仍不了解他的死因，但也很感謝相關人人員趕緊將鯊魚屍體移走，避免受到更多影響。

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