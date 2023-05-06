酒樓扒手片段曝光！2男子扮著外套、伸懶腰偷手袋　事敗咁做掩飾

扒手與小偷手法防不勝防，一不留神隨時失去財物也不察覺！網上流傳影片，顯示2名男子於酒樓內手持外套作掩飾，站於餐桌之間的通道扮作穿著外套，趁機偷走茶客放於椅背的手袋，但男子疑因動作過大，得手後即引起食客注意，只好即時丟下手袋扮作若無其事。另一片段則可見，其中1名男子偷走1名男茶客背後的隨身袋後，急步向大門方向離開，期間多名酒樓職員疑揭發事件，急忙追出嘗試捉賊。



網上流傳影片，顯示2名男子於酒樓內手持外套作掩飾，站於餐桌之間的通道扮作穿著外套，趁機偷走茶客放於椅背的手袋。（fb影片截圖）

多個網上群組瘋傳影片，顯示有扒手結伴於酒樓出沒「搵食」。2條影片分別記錄了扒手的偷竊過程，可見同樣頭戴鴨嘴帽及口罩的2名男子，於酒樓餐桌之間的通道徘徊，當時酒樓內坐滿茶客，1名男部長曾行經通道，亦未有發現異樣。

其中1段影片可見，身穿灰色上衣的男子手持外套，一直於通道中扮作穿上外套，實則打算以外套遮掩，趁機偷走旁邊1名女茶客放於椅背的手袋，旁邊身穿米色上衣的同黨相信負責「睇水」，只見他站在餐檯旁大動作伸懶腰，實則四處張望，同時分散茶客注意。

男子出手經過：

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灰衣男經過2次出手，一度成功拿起女茶客的手袋，惟他動作疑過大，令女子立即回頭查看。為免當場「斷正」，灰衣男頓時將手袋丟到地上，若無其事繼續「穿外套」，扮作意外撞跌對方的手袋，女子見狀則彎腰將手袋拾起，偷竊失敗告終。

不過另一片段可見，灰衣男與同黨行經酒樓通道時突然發現出手機會，他先指向地下某處與茶客搭話，分散對方注意。同一時間，米色上衣男即時出手，拿走食客放於身旁椅子的手袋便離開。兩人得手後未有立即逃跑，仍保持低調急步走向大門方向。鏡頭一轉卻見到，米色上衣男子快步跑出酒樓門口，數秒後便有多名酒樓職員及疑為中招茶客跑至，似是揭發偷竊事件後急忙追賊。

另一片段可見，灰衣男指向地下某處與茶客搭話，分散對方注意，讓同黨趁機拿走食客放於身旁椅子的手袋。（fb影片截圖）

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影片引起網民關注，直指片中偷竊手法不算罕見，而且扒手大多結伴「搵食」，防不勝防，只能多加注意財物自保，「好平常的手法，見過另一招，聲東擊西，一同黨喺另一邊大聲叫，另一個即用衫檔住偷個袋」、「而家啲袋唔可以亂放」、「偷到咁揚，個問題係竟然全場都留意唔到」。

有網民則指出，有關影片並非於本港拍攝，案發地點其實是加拿大溫哥華列治文。當地傳媒報道指，列治文皇家騎警證實，有關案件於上月27日中午12時許發生，地點為當地第三路（No.3 Rd.）4900號路段1間中式餐館。

騎警表示，事發時2名男性疑犯試圖偷去該餐館內1名男食客的隨身袋，但未有成功。當食客發現失竊後，隨即與餐廳職員一同追趕疑犯，最終找回隨身袋，沒有造成損失，事件中亦無人受傷。騎警懷疑，2名疑犯屬合作或同伴關係，其中1人負責為另一人監視環境，表示正積極調查該案件，又呼籲民眾要小心保管財物，若發現可疑的罪案行為應即與警方聯絡。