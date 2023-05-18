公司茶水間設共享雪櫃！同事竟將牛奶上鎖　行為小氣與否惹熱議

公司除了有薪水小偷，還可能有食物小偷！日前有英國網民上傳辦公室雪櫃照片，顯示有支裝牛奶被人用掛鎖鎖上，要解鎖才能開蓋，應擔心有同事偷喝牛奶，笑問網民這個行為到底是小器還是合理。有網民認為雖然感覺上很小氣，不過辦公室應該充滿不問自取的人，才迫到同事出此下策，亦有人覺得只有「小偷」才會覺得有問題。



有網民分享公司雪櫃內有支裝牛奶被人用掛鎖鎖上，不解鎖的根本無法飲用，故發文詢問網民這行為到底是小器還是合理？（Vented55＠Reddit）

樓主在Reddit討論區上傳照片，顯示在辦公室的公家雪櫃內放了許多支大樽裝牛奶，其中一支被打工仔用經特別改裝的U形桿穿過手柄來鎖上，笑問在公司「鎖奶」應該叫小氣還是可以理解。

鎖奶照引起熱議，有網民就認為捍衛自身利益絕對合理，「人們會直接飲用你的牛奶，沒有人會尊重他人在公用冰箱的物品」、「如果沒有人偷竊，那就不會有需要」；亦有人覺得唯一會對此舉感到不滿的人，就是那小偷，「不要拿不屬於你的東西」。

有網民力撐樓主同事將牛奶上鎖的舉動，「如果沒有人偷竊，那就不會有需要」。（《未生》劇照 ）

有曾被同事偷走食物的網民大吐苦水，「我多次發現我買的牛奶完全空了」、「有同事曾打開我的新買泡菜罐，吃了一些後把所有東西都扔進垃圾桶」；另有留言則大談被偷食物後如何反擊，「有人一直喝我冰箱的果汁，我問了但沒人承認，所以我在下一瓶撒了尿並拍下視頻，午休時我向大家展示片段，有3個人被嚇壞了」。

（Reddit）